咳嗽超過一周吃藥未改善 當心可能不只是感冒

2019-08-07 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹一名陳姓老婦咳嗽超過一個月，以為是感冒便到耳鼻喉科看診5、6次，但吃了藥後反而手抖、心跳加快、全身不舒服，轉診到醫院後安排胸部X光檢查，發現右上肺有病灶，最後確診為開放性肺結核。醫師建議，若咳嗽超過一周未改善，最好找胸腔科醫師進一步詳細檢查。

台大醫院新竹分院胸腔科主任醫師柯政昌表示，臨床上咳嗽只是一種症狀呈現，但咳嗽原因有很多，許多民眾對於要掛哪科醫師，還是會分不清楚。過去有不少病患咳嗽超過一、兩周，起初都以為是感冒，自行到耳鼻喉科或家醫科診所看診，但吃了藥仍沒有改善，最後轉到醫院檢查，才發現咳嗽是因其他疾病引起。

如一位王姓病患就是咳嗽超過一周且有背痛情形，吃了止咳藥、止痛劑、肌肉鬆弛劑等，症狀無好轉反而疼痛加劇，經轉診到醫院照胸部X光，發現肺部有腫塊，醫師安排住院詳細檢查與切片化驗，確診為肺癌合併骨轉移。

柯政昌說，呼吸系統以咽喉區分上呼吸道或下呼吸道，一般人若是出現鼻塞、流鼻水、喉嚨痛、伴有耳鳴不適、頭痛及發燒等上呼吸道症狀，可先到一般內科、耳鼻喉科或家醫科看診，若有咳嗽、咳痰、咳血、呼吸困難、胸痛伴有發燒現象則是下呼吸道症狀，建議第一時間找胸腔科醫師看診。