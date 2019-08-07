人類馴化天氣？ 氣候工程的新形態

2019-08-07 15:44 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



原來天氣也可以由人為控制！台灣大學地理環境資源學系教授簡旭伸於7日發表研究成果指出，指出為應對全球氣候變遷，已出現一種「馴化天氣（taming the weather）」的新意識形態，意指運用科學來人工影響天氣，達成國家的目的。他說，人類與自然的互動已進入新的形態，各國應謹慎面對地球工程帶來的社會影響。

天空：政經角力新戰場

透過人工影響天氣技術（cloud seeding），人類得以在雲中撒播碘化銀或乾冰等雲種，改變大氣的降雨條件，進而增加降雨的強度與機會。簡旭伸表示，此技術打破傳統的產權觀念，將國家政經權力的分界拉到立體的層面。由於雲層和水在空中會自由流動，未來要如何分界這些「空中財產」的產權，則有待國際社會協調。

簡旭伸指出，中國是最頻繁應用人工影響天氣的國家，將這項技術活用於四大面向的治理，包括糧食、生態、水、以及重大戶外事件天氣保證。中國曾運用人工影響天氣的技術在南水北調的工程上，使長江中游城市得以穩定供水到大北京地區。此外，中國2008年也運用此技術，確保北京奧運的開幕式當晚不會下雨。

實驗中的氣候工程

然而，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）曾表示，人類應該以調適與減量的方法面對大自然的挑戰。簡旭伸提到，過去馴化自然的技術多用於地面為主，新版的「馴化天氣」還是一個實驗中的氣候工程，可能造成預料之外的外部成本，例如印度曾抱怨中國的人影作業引發印度暴雨洪災，而伊朗也曾譴責以色列實施此技術造成國內雨水短缺。

簡旭伸表示，「馴化天氣」已經成為人與自然新關係的意識形態，當代社會需要發展出一個三維、垂直與量體觀點，用以回應大氣政治帶來的社會難題。此案也說明了自然科學技術會出現過度發展的問題，因此需要與人文社會進行跨領域的對話，方能促成人性化的研究成果。

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