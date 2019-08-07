好市多最新夯物！潮牌FILA老爹鞋只要859 連阿婆都在搶

2019-08-07 14:57 聯合新聞網 綜合報導



好市多開賣超夯品牌鞋款「老爹鞋」，售價與官網定價相差將近3倍，不用千元即可入手。圖擷自／COSTCO好市多消費經驗分享區 分享 facebook 美式連鎖賣場「COSTCO好市多」偶會推出超低價限量商品，其中不乏流行潮牌的熱賣款，往往上架後瞬間被消費者搶購一空。近日好市多再開賣超夯品牌鞋款「老爹鞋」，售價與官網定價相差將近3倍，不用千元即可入手，甚至有人一口氣買下26雙。

好市多此次進貨運動品牌FILA的最熱鞋款「老爹鞋」，一雙售價僅859元，等同於官網定價2480元的3.5折，吸引許多消費者搶購。有民眾於4日前往新莊店時發現好康新品，立刻在臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」中分享，引起網友的高度討論，由於數量有限，雖然許多門市都有販售，依然被搶購清空。

據網友資訊，中和、南崁、內湖、汐止、中壢、台中、嘉義、台南、高雄中華等分店皆有進貨，但僅剩少數庫存，除了民眾搶購，高雄中華店的賣場服務人員透露，還有人一口氣買了26雙，疑似為團體代購搶貨。從今日社團貼出的最新資訊顯示，早上10點北投店尚有三個棧板的齊全鞋碼，呼籲要搶的網友要趕快行動。

這款「Fila Women's Disarray Shoes」老爹女鞋，外觀以全白流線型設計搭配波浪狀的超厚鞋底，近年不少品牌皆有推出類似的鞋款設計，是國際間的流行聖品。網友大讚該鞋好搭、好穿，厚底設計非常適合長時間穿著。