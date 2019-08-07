她腿部痠痛無力 竟是副甲狀腺機能亢進引起

2019-08-07 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



腿部痠痛無力未必是骨科問題，也可能是副甲狀腺機能亢進帶來的症狀。一名63歲女性近j五年多腿部痠痛無力，從服藥、注射玻尿酸，到腳底按摩、氣功、泡溫泉樣樣嘗試，效果卻差強人意，甚至到了仰賴枴杖走路的地步。輾轉就醫檢查，才確認是元凶是原發性的副甲狀腺機能亢進。

國泰醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘說明，副甲狀腺會製造副甲狀腺荷爾蒙來調節骨骼中的鈣離子釋出，一旦發生副甲狀腺機能亢進，就會使骨頭中的鈣大量游離出來，造成骨質疏鬆。另外，副甲狀腺機能亢進者的尿鈣會增加，容易發生結石或磷酸鈣沉積腎臟，使腎功能代謝異常、乳酸堆積肌肉，因此才會出現無力、疲累或痠痛等症狀。

王文弘表示，副甲狀腺亢進可概分為原發性與次發性，原發性患者約占兩成，因長有腫瘤導致腺體病變、內分泌異常，發生率約為每十萬人中有25-30人，好發於50至60歲間，女性多於男性，尤以停經後婦女更易罹病。

不過，原發性副甲狀腺機能亢進可以治癒，輕微症狀可先以藥物控制；若副甲狀腺機能亢進合併高血鈣等其他症狀，則須透過手術摘除副甲狀腺，成功率達95%。

王文弘表示，副甲狀腺機能亢進的症狀有時容易被忽略，建議民眾每年定期進行一次常規的健康檢查，就能在抽血檢驗中瞭解內分泌是否異常。如果發生精神不佳、痠痛無力等症狀，且拖延半月至一個月以上沒有好轉，就要警覺可能是內分泌出問題，及早就醫。