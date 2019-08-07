暑假熬夜追劇玩手機 15歲國中生得痔瘡

2019-08-07 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



一名國中男生放暑假，卻連日熬夜上網追劇、玩手機遊戲，再睡到自然醒，作息大亂，引發肛門腫脹，由媽媽陪同就診，醫師以肛門鏡檢查發現，病人肛門口有一顆如花生米般、3公分大小的「痔瘡併血栓」。

台中慈濟醫院大腸直腸科醫師林北江進一步了解家族史，國中生的爸爸也有痔瘡病史。林北江指出，「家族史遺傳會讓子女體質比較容易發作痔瘡」，加上學校放假後作息大亂，國中生多日熬夜久坐上網，同一個姿勢維持太久，在不正常的壓擠下血流不順，導致靜脈曲張，引發肛門出血或疼痛。

林北江說，「痔瘡併血栓」屬於外痔，前幾天的急性期會讓屁股變得很敏感，就算不碰也很痛，門診的處理方式可以打麻藥後把血塊取出，緩解疼痛。由於國中生求醫時已過急性期，痔瘡被碰到才會痛，所以開藥膏塗抺，並囑咐泡水坐浴以加速消腫、減緩不適。

林北江表示，痔瘡好發於45至65歲，50歲以上的人幾乎有一半以上有痔瘡發作的經驗，但近10年來臨床經驗發現，痔瘡有年輕化趨勢，30多歲的痔瘡病人已經司空見慣，推究原因來自智慧手機的普及化，但15歲竟已痔瘡發作，確實少見。