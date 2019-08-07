單身4千、已婚5千 租金補貼9月上路

2019-08-07 13:32 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



單身無殼蝸牛每月最高可獲4千元補貼！為協助單身青年及婚育家庭減輕租屋負擔，內政部推動單身青年與新婚育兒家庭租屋補助。以台北市為例，單身者最高每月可領4000元，新婚育兒家庭最高5000元，租屋補助將於9月2日開始登記。

估2萬多人受惠

新婚育兒家庭資格為：每人每月平均所得低於最低生活費2.5倍以下，且無自有住宅，2年內新婚或育有未成年子女（含胎兒）的家庭就可申請。以雙北市為例，台北市單身青年或婚育家庭，每人每月平均所得低於41450、新北市月收入低於36665元者就可申請。

行政院於6月20日核定「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，自9月起受理申請，將有2萬4千個單身年輕人及新婚與育兒家庭受惠，希望有助青年敢婚、願生、樂養，協助單身青年及婚育家庭減輕租屋負擔。

根據內政部協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案說明，20歲至40歲單身青年（包括租屋處與戶籍不在同一縣市）、每月平均所得低於最低生活費2.5倍以下、且無自有住宅之未婚、離婚或喪偶者。

放寬婚育家庭標準

單身青年補貼每戶每月最高金額依地區分為2600元、3200元、4000元等3個級距，補貼期間最長1年。以台北市為例，單身青年租屋，最高每月可補助4000元。

新婚育兒家庭每戶每月最高補貼金額參照「整合住宅補貼資源實施方案」，依地區分別為3000元、3200元、4000元、5000元等4個級距，補貼期間最長1年。以台北市為例，新婚育兒家庭每戶每月最高補貼5000元。

為協助單身青年及婚育家庭減輕租屋負擔，內政部補助單身者最高每月可領4000元，新婚育兒家庭最高5000元，於9月2日開始登記。(網路截圖) 分享 facebook

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