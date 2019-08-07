今晨地震跟火山活動有關？ 氣象局回應了

2019-08-07 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今天凌晨1時0分發生芮氏規模3.2地震，地震深度僅5公里，最大震度陽明山3級。由於震央位於台北市政府北方14.9公里（北投），也就是大屯火山正下方，不少民眾擔心是否為火山活動引起。對此，氣象局說，的確是大屯火山活動，但非岩漿噴發所致，熱液灌入岩體所造成。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這個地區只要有地震跟火山活動都脫不了關係，還有一個因素就是山腳斷層斷層引起，多為前者所致。

據統計，自1900年至今，該地區發生震源10公里以內、規模3以上的地震包含今天僅25個，其中三個為規模4以上，最大的一次在1988年7月3日，規模5.3，當時在陽明山有發生小災情。

陳國昌說，連同今天凌晨這起地震，今年大屯火山一共發生三起地震，除了今天規模3.2的地震外，還有1月28日規模3.46和2月10日規模4地震，比起先前是有多一點，不過民眾不用太過擔心，火山活動都是正常現象，每隔一到兩年至少都會發生一次。