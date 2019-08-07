熟齡肉腳攻頂富士山 乍見「御來光」

2019-08-07 14:10 聯合晚報 文／有行旅



一群平日是「肉腳」的團員，今天成功登頂富士山。 圖／有行旅提供 分享 facebook

一群平日是「肉腳」的團員，憑藉行前六次的登郊山集訓、以及挑戰自我的期許與毅力，在今天清晨6時30分成功登頂富士山，親睹據說可以帶來好運的日出「御來光」。

聯合報系有行旅舉辦的「熟齡壯遊系列-登頂富士山」旅程，在中、日雙領隊及榮總骨科醫師蘇宇平的隨同下，連續兩年攻頂成功，也為期盼一圓人生夢想清單的團員們，留下美好回憶。