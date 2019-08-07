影／打手遊、用3C過度 國中生眼部黃斑皺褶

2019-08-07 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



長期用眼過度民眾注意，若視力突然模糊或看東西出現扭曲變形等情形時，可能是眼部的黃斑皺褶等病變，得及早就醫檢查，嚴重者恐有失明危險。

一名男國中生，原本就有400度近視，加上愛打手遊、3C產品使用過度而出現飛蚊症、視網膜周邊出現裂孔，而造成黃斑皺褶，視覺變暗變模糊外，視野變得歪斜，經眼科醫師建議手術治療後，視力獲得改善。

收治該國中生的書田診所眼科主任醫師廖昶斌表示，黃斑部位於視網膜中心，主宰眼部視力，是感光功能最敏銳的部位，一旦發生病變，視力馬上會受到影響；常見的黃斑部眼部疾病包含老年性黃斑部病變、糖尿病黃斑部水腫、黃斑部裂孔、視網膜剝離、黃斑皺褶等。

而黃斑皺褶，是指眼睛黃斑部長了一層薄膜狀的纖維組織，廖昶斌說，它會阻礙視網膜的感光功能，造成視覺變暗變模糊，如同隔著毛玻璃在看東西般，直線視野會變得歪斜，且也會因拉扯視網膜造成視覺扭曲及變形，視力恐大幅驟降。但發生原因上目前醫學研究仍未知，好發於年長者外，與個人體質有關，而像曾罹患糖尿病視網膜病變，視網膜裂孔或剝離的患者，發生機率相對較高。

黃斑部皺褶盛行率上，廖昶斌表示統計族群差異很大，3％至10%以上都有，但不算少見，在臨床上他一周約有四、五位患者；他近期也遇過一名55歲女性，視力模糊、偶爾扭曲不以為意，拖了半年多才就醫，檢查後是黃斑皺褶且腫脹嚴重。

而在治療方式上，廖昶斌說，並非所有黃斑皺褶患者皆須手術，仍視情形而定，但視力若已大幅下降或視覺扭曲變形嚴重的患者，打針、藥物等保守治療並無法消退腫脹，手術治療是唯一改善的方式，約七成患者視力會有進步，但不一定能完全恢復，且有復發機率。