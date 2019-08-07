跌倒致下顎骨歪斜 顳顎治療助大三女變正妹

2019-08-07 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



民眾若嘴巴咬合不良，可能是顳顎關節出現問題。20歲就讀大三的王同學，五歲時於游泳池跌倒，下顎骨生長開始明顯出現歪斜，致牙齒排列不整、嘴巴無法緊閉，並有咬合不良、進食困擾等症狀外，更因下顎骨後縮壓迫到呼吸道，而出現睡眠呼吸中止現象。

外表的不美觀，嚴重影響王同學的自信心、也降低生活品質，所幸在醫師建議下接受顳顎關節治療，咬合、睡眠中止等問題改善，外觀也更美有自信。

收治王同學的萬芳醫院口腔顎面外科主治醫師姜厚任表示，顳顎關節俗稱下顎關節，位於下顎骨二側後上端，與顱骨連接，即約雙耳下方位置；而顳顎關節症候群，是個廣泛症候群統稱，包含咀嚼肌疼痛、顳顎關節疼痛、頭痛、顎骨活動異常或張、閉口關節聲響等。

而 據統計，台灣25%的人有輕重不一的顳顎關節障礙症候群，並好發於20至40歲族群，女性占約70%，壓力大、生活作息差致咬合不良，或下顎關節曾受外力撞擊。

姜厚任說，王同學因小時候意外造成顱顎顏面異常，下巴幾乎沒生長、上顎往前長造成下顎後縮並歪斜導致暴牙，甚至出現上呼吸道狹窄，產生睡眠呼吸中止現象，而外表的不美觀，更嚴重影響女性的自信心。

而在治療上，姜厚任說，若初期僅咀嚼等問題，可以藥物、飲食調整、咬合板等非侵入性保守治療為主，約八成患者可減緩症狀或恢復；但若持續關節疼痛、下顎骨後縮或意外等造成顎骨發育異常，嚴重咬合問題者，則考慮以齒列矯正或正顎手術治療。如王同學的情形較為嚴重，即先會診齒顎矯正科主任李勝揚先為其進行齒列矯正、重建顳顎關節後，再實施正顎手術，術後效果良好，王同學整個人煥然一新。