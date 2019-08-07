演前票房慘演時滿座 兩張圖說明表演藝術界真相

2019-08-07 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中華民國表演藝術協會（表演藝術聯盟）理事長、故事工廠劇團執行長林佳鋒日前在臉書貼出兩張圖，表示這是表演藝術界的真相，圖中賣出座位者寥寥可數。林佳鋒說，最近他觀察表演藝術界的演出票房，常常看到開演前一週票房奇慘無比，但正式開演時，台下卻坐滿了觀眾。他說相信從事這個行業的人都知道，這是怎麼操作出來的。

林佳鋒說，為何表演藝術界的朋友都要自欺欺人呢？別在同溫層取暖了。有多少演出票房真的很好的，自己其實都知道。就少數票房好的團隊好，整個大環境不會好的。我們需要大家都好......

他說，他觀察表演藝術界的演出票房，常常看到開演前一週票房奇慘無比，但開演時候台下坐滿了觀眾。他說，他相信從事這個行業的人都知道，這是怎麼操作出來的，但他們希望的是「每一張票都是觀眾買走的」，這是給創作者最大的支持與鼓勵。

林佳鋒表示，當觀眾不買票，應該是創作演出團隊也有問題。是宣傳不夠？是創作的核心理念沒有說清楚？是觀眾不相信這個團隊？是演出沒有明星卡司？是沒有對的表演者嗎？是文宣品設計的太爛？是影像視覺溝通傳達出了問題？是團隊沒有知名度？是政府給的太多補助資源而造成團隊沒有市場票房的壓力？好多好多的問題存在在業界，真的是時候該來好好討論討論，大家真的要一起好，表演藝術界才能出頭天。

他說，品牌是需要累積的，這個行業不是有了大牌的明星就一定能夠賣座，需要在作品上有思想的傳達，在創作的過程方方面面都得考慮得很仔細，才能提供觀眾最好的作品呈現，其中編劇、編創者就佔了70%的絕對影響，此刻我們最缺的就是這一類的人才。

他表示，大家在劇場做演出，是因為大家有夢？還是公部門有給補助？所以一定要做演出，看到這樣的景象，一方面感嘆時局不好，景氣很差，老百姓口袋空空的，一方面是我們從事這個行業的人，應該回頭想想，我們真的提供觀眾最好的觀戲品質嗎？

林佳鋒說，劇場培養觀眾很不容易，但要把觀眾趕跑離開劇場太容易了，到底有多少人真的很認真地考慮過，觀眾欣賞演出的感受，喜歡嗎？不喜歡嗎？我們都知道要讓觀眾滿意是件多重因素複雜集合的結果。但有多少人真的認真考慮過呢？回歸到作品的創作面，核心的思想、優秀的創作藝術家、優質的製作團隊、願意投入資源的經營者，以上真的缺一不可，才能成就一個大家公認的好作品。

他表示，此刻，我們應該好好的回頭思考，如何培養出優質的創作藝術家，找到對的創作核心理念，結合對的預算資源，相關的補助也要到位，一個願意承擔的經營者，我們才有機會為這個環境奮力一搏。

他指出，這些根本，真的該從教育及溝通著手，無論是觀眾的養成、有創意的人才培養、優質的製作團隊、公部門補助機制、企業對贊助藝術文化的認同，就是一個非常龐雜的系統。希望文化部、教育部攜手合作共創整個表演藝術界大環境的美好未來，正視問題，從現在開始計畫一個長達10年的計畫及目標願景。