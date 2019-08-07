三大男高音之一卡列拉斯將到屏東 12日起卡友可先搶票

2019-08-07 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



世界三大男高音之一卡列拉斯10月27日將首次到屏東開唱，並與屏東泰武國小古謠隊，以及台灣愛樂管弦樂團、女高音黃莉錦共同演出，文化處並同時推出屏東藝遊卡，8月12日中午12時起會先針對卡友開賣演唱會門票，票價1000至6600元不等。

文化處長吳明榮表示，為了提升屏縣的藝文人口，屏縣新推出屏東藝遊卡，除了憑當年度「屏東縣文化處表演節目有價票根（不限同場次）滿1000元即可成為會員，另一方案只要繳年費300元。有效期限為入會日期起算一年。

屏東演藝廳推出今年下半年的節目，其中世界三大男高音卡列拉斯將到屏東演出，最受注目；吳明榮表示，縣府從今年初就開始接洽，甚至還曾寄出泰武國小古謠隊的CD給他，卡列拉斯被小朋友的聲音深深吸引並視為天籟，才決定到屏東演出。

演藝廳只有1052個位子，8月12日中午12時起會先針對屏東藝遊卡的卡友開放訂票，非卡友要到九月以後才能購買，因此文化處也趁此機會大推藝遊卡，提醒民眾立即辦卡，下周一就可以加入搶票行列，一睹世界三大男高音與泰武國小古謠隊的精彩表演。

72歲的卡列拉斯是西班牙歌唱家，與帕華洛帝和多明哥並列三大男高音，過去他曾多次到台灣演出，這是第一次到屏東。