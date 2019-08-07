全國第一個 高雄桃源微根除C肝

2019-08-07 14:07 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



長照講求在地化，肝炎防治更必須在地化。台灣肝臟學術文教基金會以「肝炎防治在地化」模式鎖定南台灣B、C肝高盛行區，與當地衛生所、高醫攜手合作，終於讓高雄桃源區成為全國第一個微根除C肝的地區。

高雄醫學大學附設醫院肝膽胰內科教授戴嘉言說，高雄市桃源區為C肝高盛行區，針對當地五百名居民篩檢發現，盛行率達21.6%，平均每五人就有一人曾罹患或現在是C肝患者。由於當地醫療資源有限、交通不便，僅一成患者知道自身罹患C肝，對於肝炎認知相當不足。

國內肝膽胰臟內科權威、高雄醫學大學副校長余明隆表示，近二十年來，高醫團隊持續走訪偏遠鄉鎮，走遍全台74個鄉鎮市，近十二萬人接受篩檢，推廣「防治在地化」模式，提高篩檢、診斷與治療資源的可近性，並繪製全台C型肝炎地圖。

以高雄桃源為例，高醫與衛生所總動員，盤點常住人口1073人，逐一聯繫，並設立常駐篩檢站，提供機動性到宅篩檢，打造出全國第一個微根除C肝的地區，九成九篩檢率、九成五治療率，防治成效卓越。

戴嘉言表示，經調查發現，在高盛行區，約有五成感染者不知自身感染C肝病毒，建議國健署將資源投入高盛行率地區，找到更多患者。

戴嘉言說，國人應提高警覺，高危險群者30歲以上要接受過一次C肝篩檢，一般民眾則45歲以上要接受過一次C肝篩檢。超過三成以上C肝患者並無症狀，甚至肝指數正常，必須藉由血液篩檢，才能得知是否感染。

父親節前夕，余明隆鼓勵子女主動瞭解父母健康，陪同接受肝炎篩檢，C肝全口服新藥副作用少、治療時間短，8至12週即可根治，治癒率達九成以上，方便性高。