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北投凌晨地震非岩漿噴發 氣象局︰含水層熱液崩裂岩石

2019-08-07 12:33聯合報 記者林文義╱即時報導

台北市北投區今凌晨發生規模3.2地震，不少北投居民有感，由於地震深度僅5公里，震央就位於大屯火山正下方，不少人擔心是否為火山活動引起，中央氣象局地震測報中心表示，這起地震確實是大屯火山活動，但並非岩漿噴發導致，而是火山底下的高溫含水層出現裂痕，熱液造成周邊冷卻岩石崩裂，由於規模較小，並未觸動其他火山活動。

地震測報中心主任陳國昌表示，這個地區發生規模3左右的地震非常常見，而發生地震主要有兩個原因，一是大屯火山本身的活動，另一個則是山腳斷層引起，前者佔大部分。

根據地調所資料，位在台北都會區北緣的大屯火山群及宜蘭平原東側的龜山島，長年都有著火山噴氣、溫泉等火山活動現象，也成為難得的地觀光遊憩景點，國內學者發現火山氣體含有很高比例岩漿成分，噴發紀錄與岩漿庫存在的證據皆符合國際對活火山的定義，讓原本認為是沉寂數萬年「死火山」的大屯火山及龜山島，重新活了起來。

地調所指出，有鑑於大台北地區人口朝向千萬前進，為了解台灣的火山究竟是否會再度活動，影響生命財產及社會政經發展，自民國93年起，政府編列預算，由經濟部中央地質調查所開時執行大屯火山群及龜山島地區的系統性調查，包括地表地質、地震觀測及地球化學分析等工作，同時進行多處地質鑽探，瞭解火山活動的範圍以及規模，建立基本地質資料，並初步推估火山活動以及相關災害的可能影響範圍。

地調所在10年前根據調查觀測資料，邀請國內專家學者召開大屯火山群活動芻議，針對大屯火山群的活動性進行討論，結論指出大屯火山群和龜山島為「休眠式活火山」，也就是說雖然是活火山，但目前活動性處於穩定狀態，沒有噴發的徵兆。

政府持續投入臺灣北部火山調查、觀測與監測，掌握火山動態。 圖／地調所提供
政府持續投入臺灣北部火山調查、觀測與監測，掌握火山動態。 圖／地調所提供
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地震龜山島活火山
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