新北抽驗14款抗菌襪 5款無抗菌性

2019-08-07 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



標榜具有抗菌功能的抗菌襪，價格差距大。新北市法制局消保官檢測市售14款抗菌襪，高達10件不符合國家抗菌標準，其中5款檢驗出無抗菌功能，業者則承諾會將產品下架，以及改善後另做複驗；另有12件商品標示不符規定，移請業者所在地主管機關，依商品標示法處理。

消保官表示，此次委託全國公證檢測甲醛、抗菌性能及商品標示查核，有關抗菌性檢驗依CNS 14945「一般用途抗菌紡織品性能評估」進行，檢測標榜抗菌性能紡織品「減菌率」，以金黃色葡萄球菌（革蘭氏陽性菌）和肺炎桿菌（革蘭氏陰性菌）為代表菌種，根據標準，抗菌性紡織品減菌率應達到99%。

經全國公證檢測結果，14件樣品的甲醛檢測皆符合標準，但有10件不符合國家抗菌標準，其中5件更毫無抗菌效果。全國公證檢驗公司紡織科技經理祝麗梅表示，金黃色葡萄球菌多出現在體表、黏膜等處，是造成腳氣的主因，代謝過程中會產生味道，肺炎桿菌則會造成肺炎，測試時將定量菌液接種在標榜抗菌的紡織品上，觀察一定時間後細菌是否減少。

消保官指出，業者供稱，商品是根據美國、歐洲標準檢測，但因為現在商品是在台灣販售，必須符合台灣檢驗標準；而此次所查樣品皆在PChome網購，PChome及不合格業者已承諾會將商品下架。

新北市經發局表示，現今法令未硬性規定要標示抗菌性，但一旦廠商標示出來，就要符合標準並檢附相關證明，此次14款抗菌襪製造商、進口商均在台中、彰化、高雄等縣市，未有新北市，目前已移請所在地的主管機關處理。