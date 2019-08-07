打球、參加營隊玩過頭 暑期學生運動傷害增2、3成

2019-08-07 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



暑假是學生運動旺季，一位熱愛打籃球的高二男學生，日前和同學相約打球，一陣激烈交鋒後，男學生雖搶下籃板球，卻不小心摔倒在地，腳踝當下無法使力、也站不起來，跛著腳被同學扶到場邊休息，就醫時仍痛得哇哇叫。活力得中山脊椎外科醫院物理治療師徐佩萱提醒，每年暑假學生運動傷害案例暴增2、3成，提醒運動前要做好暖身、運動後緩和，避免樂極生悲。

徐佩萱說，許多同學暑假會到戶外打球、上健身房，也有人參與啦啦隊、足球及棒球等暑期社團及營隊活動，發生運動傷害機率也大增，急性傷害大多是碰撞、跌倒，可能造成肌肉拉傷、韌帶扭傷或斷裂，其次是肌肉挫傷、瘀傷，甚至骨折或關節脫臼。該名高二男生就是落地時失去平衡，導致肌肉與韌帶拉傷。

另外，運動量過大也會發生慢性傷害，因肌肉與關節使用過度，超過身體負荷量，重複造成微小創傷，肌腱炎、肌肉或韌帶發炎，嚴重疼痛者，甚至有可能發生疲勞性骨折。

在治療上，徐佩萱指出，目前物理治療是以消炎止痛和促進癒合為主，包括電療、熱療、光療及超音波等方式，但效果有限。治療新趨勢會建議使用體外震波，適用各式疼痛症候群、肌筋膜炎、肌腱炎或因衝撞或跌倒造成的骨骼損傷，患者治療後只須短暫冰敷，便可恢復日常生活。

徐佩萱提醒，當運動中出現疼痛或無力時，就是身體發出運動傷害的警訊，尤其感覺紅、腫、熱、痛及無力，應盡速停止，並及早就醫診斷與治療。徐佩萱示範兩招暖身及緩和運動，可放鬆肌肉，減少抽筋發生。