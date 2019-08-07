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建構全台美鐵道文化 林佳龍：4年分批修繕南迴線9車站

2019-08-07 11:58聯合報 記者羅紹平╱即時報導

交通部長林佳龍今天上午應台東立委劉櫂豪邀請前往台鐵知本車站視查，他當場宣布從111年起將以4年時間，分批修繕南迴鐵路沿線9個車站，其中台東就占有6個站，總經費7億元，在台灣最南端的台東與屏東打造、建構全台最美的鐵道文化，最美的火車站。

林佳龍說，他就任交通部長之後，很重視鐵道建設，南迴鐵路是台灣最偏遠的鐵道，也是最美，最療癒的鐵路，目前政府正積極推動南迴鐵路電氣化工程，硬體設做起來，效能提升了，還要建構人本交通，用鐵道連結共好，把大家串聯起來。

他表示，整個計畫將導入設計美學，推動鐵道美學運動，希望帶動台灣的鐵道文化運動，鐵道除了是交通工具，也是一種生活美學，讓車站不只是車站，所以交通部 成立鐵道設計美學小組來為車站設計美學等把關。

林佳龍說，「今天劉櫂豪安排我來這裡（知本車站），基本上就是要做政策上的宣布，這個計畫4年7億元，鐵道局會立即來規畫設計，但一定要融入在地環境，山與海特色等，小而美，為全台環島鐵路網建構打造最美的鐵道車站。

鐵道土木建築組副組長陳義明表示，「南迴線車站站體設施整建計畫」，預定110年前提報規畫設計並偏列預算7億元報行政院核定，最快自111年起，可分4年推動南迴沿線9個車站站體改善，其中台東有6個車站（康樂、知本、太麻里、金崙、瀧溪及大武），屏東3個車站列入。

林佳龍說，交通部預定從111年起，分4年分批修繕南迴線9車站，建構全台美鐵道文化...
林佳龍說，交通部預定從111年起，分4年分批修繕南迴線9車站，建構全台美鐵道文化。記者羅紹平／攝影
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鐵道台東台鐵林佳龍
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