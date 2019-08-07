台南安南區又現本土登革熱 感染源不知在哪裡

2019-08-07 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署今公布，台南又新增1例本土登革熱病例，為安南區公塭里50多歲男性，昨經二採檢驗確診，雖安南區日前有一例確診本土病例，但與這次新增的個案住家有段距離，感染源仍待釐清，衛生單位預計今日至個案工作地安定區中沙里，進行戶外噴藥及戶內孳生源清除等防治作業。

疾管署副署長莊人祥表示，個案7月18日起陸續出現出疹、嘔吐、肌肉痛、關節痛及發燒等症狀，7月21日第三度就醫時採檢通報並住院，8月6日經二採檢驗確診，目前個案仍住院治療中，同住家人無疑似症狀。

患者近期無出國史，平時活動地以住家及安定區中沙里工作地為主。莊人祥表示，個案距安南區日前確診的本土病例住家有段距離，尚待進一步調查以釐清感染源。

衛生單位防疫人員7月21日已完成個案住家噴霧壓罐作業，及住家周邊孳生源調查與清除，預計今日進行個案工作地戶外噴藥及室內孳生源清除等防治作業。

今年截至8月6日國內累計66例本土登革熱病例，其中台南市就有17例，為東區6例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各１例；高雄市48例病例數仍奪冠，分別為三民區37例、前鎮區3例、左營區及鳳山區各2例，鼓山區、路竹區、旗津區及苓雅區各1例；桃園市中壢區則有1例。