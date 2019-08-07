親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱利奇馬恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

宜蘭驚傳殺妻案 陸配身中多刀不治

反送中／大學生買觀星筆 港警以涉藏攻擊武器將他拘捕

台南安南區又現本土登革熱 感染源不知在哪裡

2019-08-07 11:58聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

疾管署今公布，台南又新增1例本土登革熱病例，為安南區公塭里50多歲男性，昨經二採檢驗確診，雖安南區日前有一例確診本土病例，但與這次新增的個案住家有段距離，感染源仍待釐清，衛生單位預計今日至個案工作地安定區中沙里，進行戶外噴藥及戶內孳生源清除等防治作業。

疾管署副署長莊人祥表示，個案7月18日起陸續出現出疹、嘔吐、肌肉痛、關節痛及發燒等症狀，7月21日第三度就醫時採檢通報並住院，8月6日經二採檢驗確診，目前個案仍住院治療中，同住家人無疑似症狀。

患者近期無出國史，平時活動地以住家及安定區中沙里工作地為主。莊人祥表示，個案距安南區日前確診的本土病例住家有段距離，尚待進一步調查以釐清感染源。

衛生單位防疫人員7月21日已完成個案住家噴霧壓罐作業，及住家周邊孳生源調查與清除，預計今日進行個案工作地戶外噴藥及室內孳生源清除等防治作業。

今年截至8月6日國內累計66例本土登革熱病例，其中台南市就有17例，為東區6例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各１例；高雄市48例病例數仍奪冠，分別為三民區37例、前鎮區3例、左營區及鳳山區各2例，鼓山區、路竹區、旗津區及苓雅區各1例；桃園市中壢區則有1例。

未來幾天受利奇馬颱風及其外圍環流影響，部分地區可能出現豪大雨，疾管署表示，降雨後一週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查並澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。

疾管署防疫人員於台南市安南區公塭里執行孳生源查核。圖／疾管署提供
疾管署防疫人員於台南市安南區公塭里執行孳生源查核。圖／疾管署提供
分享

登革熱發燒
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

海天相連 如詩似畫 全台唯一燈塔飯店

2019-08-07 11:17

養成這些好習慣 就能讓肌膚清爽一夏

2019-08-07 11:15

高纖飲料 真能吃進纖維質？

2019-08-07 11:13

放暑假連日熬夜玩手機 15歲國中生引發痔瘡

2019-08-07 10:42

影／誰那麼幸運？ 花20元停車費發票中了1千萬元

2019-08-07 10:08

溫潤木質優雅宅邸 打造藝術感十足Gallery Wall

2019-08-07 11:45

新北抽驗14款抗菌襪 5款無抗菌性

2019-08-07 12:18

全面警戒中颱利奇馬 新北首座滑草場啟用活動延後

2019-08-07 12:11

打球、參加營隊玩過頭 暑期學生運動傷害增2、3成

2019-08-07 12:00

影／我還沒上車…女兒剛搭肩母就催油門跑了 網笑炸：按到啟動開關

2019-08-07 12:00

建構全台美鐵道文化 林佳龍：4年分批修繕南迴線9車站

2019-08-07 11:58

影／嘉市今年第3度開出千萬特別獎 幸運得主消費115元

2019-08-07 11:56

「肌」不可失營養 雲林基督教醫院推六道長肌肉佳餚

2019-08-07 11:39

中元節將近 快來補財庫

2019-08-07 11:38

諾貝爾得主莫里森逝 龍應台憶她談性與寫作

2019-08-07 11:21

影／破兩百對新人情定阿里山神木 十月場限量15對登記

2019-08-07 11:05

市售牙齒美白產品 每6件就1件標示或成分不合格

2019-08-07 10:58

第17例！台南安南區公塭里添1本土登革熱病例

2019-08-07 10:29

網路流傳：有牙周病就不會蛀牙 真的是這樣嗎？

2019-08-07 10:19

21歲女暑假打工捐卵賺錢 竟發現罹子宮頸癌

2019-08-07 09:30

沐浴芬多精透心涼 八仙山國家森林遊樂區

2019-08-07 09:17

抗癌的食物有哪些？10種食物吃出防癌力

2019-08-07 09:15

願景／最快10月 窄路巷弄限速30公里

2019-08-07 08:59

【食力】台灣在地水果質優量豐！專家帶你一一拆解水果秘密

2019-08-07 08:40

公費流感疫苗 11月中開打

2019-08-07 00:03

7個月染腸病毒重症 今年最小患者

2019-08-06 23:53

健康你我他 ／旅遊戲水 腳滑帶回膝傷

2019-08-06 23:53

醫師：兒童聽損補助 資源待加強

2019-08-06 23:53

「不一定截肢」 腎友受傷快快就醫

2019-08-06 23:53

花蓮慈濟醫院 細胞治療造福東台灣

2019-08-06 23:53

心理專家分析：因3種原因而交往的情侶 最容易分手

2019-08-06 21:39

林欣榮：花蓮慈院希望成為細胞治療的「台積電」

2019-08-06 21:07

影／巷弄限速30公里看日本怎麼做 學者：執法是關鍵

2019-08-06 20:49

好市多可以買房還4萬元有找 網直呼「終於不是夢了！」

2019-08-06 20:44

撒錢補助大破功！去年11億救國旅 結果三大指標衰退

2019-08-06 20:29

一芳六都評價台南最低？鄉民一針見血曝關鍵

2019-08-06 20:00

超商飲料抽抽樂10次都89折！他哀怨發文釣出神人傳授秘訣

2019-08-06 19:53

觀光局自打臉？說補助國旅有成效 結果反而衰退

2019-08-06 19:37

隨便吃什麼都胖？夏日減肥必吃4種水果 奇異果愈吃愈瘦

2019-08-06 19:33
看更多

熱門文章

利奇馬逼近！明恐發海警 未來4天降雨一次看懂

2019-08-06 19:31

三颱共舞！第10號颱風「柯羅莎」生成

2019-08-06 15:28

利奇馬颱風 明後天離台灣最近

2019-08-07 00:03

利奇馬颱最快14點30分發布海警 中南部恐也在暴風圈中

2019-08-07 08:16

利奇馬已轉中颱 一張圖看各國路徑預報

2019-08-07 10:12

流場分析圖曝露 「駛流邊緣」是利奇馬登陸關鍵

2019-08-06 14:51

超商飲料抽抽樂10次都89折！他哀怨發文釣出神人傳授秘訣

2019-08-06 19:53

天氣熱開冷氣藏危機 久未清洗易故障引火災

2019-08-06 15:39

最快10月！ 全台巷弄降速 40公里降至30公里

2019-08-06 13:49

日本「三田製麵所」驚傳撤台 4間店陸續營業至8月底

2019-08-06 18:57

鬼月十二生肖如何保平安？命理師教「補財庫」小撇步 錯過這天再等一年

2019-08-06 13:15

好市多可以買房還4萬元有找 網直呼「終於不是夢了！」

2019-08-06 20:44

花蓮一天兩起地震 全台最驚險天空步道玻璃破裂暫封閉

2019-08-06 12:25

利奇馬颱風逼近「增強又變胖」 鄭明典：雲系裂兩塊

2019-08-06 13:06

每日星座運勢／牡羊運勢貴人助力強 桃花運強強滾

2019-08-07 00:00

利奇馬直逼台 周四下午到周五上半天影響最大

2019-08-06 13:56

心理專家分析：因3種原因而交往的情侶 最容易分手

2019-08-06 21:39

利奇馬逼近！ 吳德榮：北台周五慎防強風豪雨

2019-08-07 08:08

美祿、阿華田到底差在哪？ 網友釣出行家解惑

2019-08-06 17:16

答錄機一直傳來女聲 冷氣師傅嚇壞迅速收拾工具

2019-08-06 12:24

彭啟明：利奇馬將轉中颱 結構越來越完整

2019-08-07 08:22

受颱風影響 花蓮空軍基地預演、開放全取消

2019-08-06 14:47

影／巷弄限速30公里看日本怎麼做 學者：執法是關鍵

2019-08-06 20:49

撒錢補助大破功！去年11億救國旅 結果三大指標衰退

2019-08-06 20:29

觀光局自打臉？說補助國旅有成效 結果反而衰退

2019-08-06 19:37

徵才資訊寫28k 他領薪時好想哭：最低薪資都沒有

2019-08-06 15:56

利奇馬升中颱！周四北部東半部慎防豪雨 周五換中南部

2019-08-07 09:17

史上最晚開打 四價公費流感疫苗11月中旬他們先接種

2019-08-06 15:26

影／誰那麼幸運？ 花20元停車費發票中了1千萬元

2019-08-07 10:08

在操場遛狗驚見野生靈芝 網友大喊不要吃

2019-08-06 15:12

來台觀光外匯收入 連跌3年首度正成長

2019-08-06 17:05

顧客叮嚀女兒「不讀書就像他」 打工男淚：早餐店上班錯了嗎？

2019-08-06 18:18

隨便吃什麼都胖？夏日減肥必吃4種水果 奇異果愈吃愈瘦

2019-08-06 19:33

日本老派喫茶店來了 「星乃珈琲店」9月插旗北市南西商圈

2019-08-06 18:59

珍煮丹迷喝起來！8/31前5款飲料享折扣、父親節享88折

2019-08-06 17:58

搭捷運拜這9間超靈驗月老 是否脫單就看明天

2019-08-06 14:49

「白爛貓」特別版玩偶快入手！全家便利商店七夕門鈴聲首度現聲

2019-08-06 14:06

麥當勞父親節大薯買一送一惹怨 民眾：限量88組太小氣

2019-08-06 16:55

21歲女暑假打工捐卵賺錢 竟發現罹子宮頸癌

2019-08-07 09:30

誕下白犀牛寶寶 六福村宣布慶祝入園優惠方案

2019-08-06 13:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top