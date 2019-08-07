「肌」不可失營養 雲林基督教醫院推六道長肌肉佳餚

2019-08-07 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林基督教醫院醫師們在門診時，常聽聞家屬抱怨家中長輩越來越沒有活力，不想出門也不想走動，研判老人家可能罹患肌少症，院方今天舉辦「肌」不可失營養策略上菜發表會，推出6道長肌肉的佳餚，提供長者長肌肉預跌倒的居家料理。

院方家庭醫學科醫師張軒睿醫表示，人體骨骼肌肉會隨著年齡增長而減少，40歲以上肌肉量會以每十年減少8％的速度流失；70歲後則以每十年減少15％的速度加速流失。

若早期沒發現家中長者有「肌少症」，在老年人失能初期給予適當的營養治療和運動，長輩就容易因罹患肌少症，導致四肢無力、平衡變差而有高風險的跌倒機率，如果本身已罹患骨質疏鬆，骨折風險更高，重則導致失能久臥在床。

他說，以往營養觀念大都是少吃海鮮、少吃肉，近年來國際上對長者攝取蛋白質和熱量的觀念已經徹底翻轉，為維持並增加肌肉量，最新建議是長者每公斤體重要吃1.2公克蛋白質，例如一人60公斤重，一天就要補充72公克蛋白質。

家中長輩是否有肌少症可以觀察以下徵兆，例如走路遲緩，在室內平地行走困難；握力下降，取物困難，拿不動5公斤沙拉油罐、毛巾擰不乾；行動吃力，從座椅起身變得困難，例如需要撐扶手才能起身。