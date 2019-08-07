人為技術影響鄰國天氣 台師大：空中管轄權難界定

2019-08-07 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



台灣師範大學地理環境資源系教授簡旭伸執行科技部多年期研究，將各國企圖以人為技術改變天氣的行為稱為「馴化天氣」技術，且欲改變的範圍，已從平地擴展到天空，但天空的管轄權難界定，難解決鄰國的空氣等環境問題。簡旭伸說，當代社會應發展新的思維方式，以三維的、立體的觀察方式，解決各種人工影響天氣工程所衍生的問題。

科技布今天舉行「新版人定勝天：馴化天氣技術」研究成果記者會。

簡旭伸說，缺水是許多國家面臨的問題，尤其全球現逢氣候變遷，可能有越來越多國家想透過人為技術控制雨量。中國大陸2002年制定「人工影響天氣管理條例」，20年來以人造雨替山東省增加252億立方米的降水，形同打造一座空中水庫。中國大陸2008年8月舉辦北京奧運，為讓開幕式不下雨，試圖以飛機和火箭在天空「播雲」，並在山頂燃燒能凝聚水氣的碘化銀，讓雲在開幕前凝結降雨，成功讓開幕式聖火不滅。

簡旭伸說，此類技術介入到垂直空中環境，確實可以改變大氣降雨條件，增加降雨強度與機會，但雲、水在空中自由移動，沒辦法像河流一樣界分上、下游，也無法圈定行政邊界，會影響區域地理，及帶來「空中管轄權歸誰」的爭議。科技部人文司司長鄭毓瑜說，這種新版人定勝天的技術，由地表延伸到天空，恐讓天空成為政治角力新戰場。

簡旭伸表示，這些人造技術也點出科學技術可能出現過度使用的問題，需要結合自然科學與人文社會研究進行跨領域對話，方能促成更具人性化的科研成果。