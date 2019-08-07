看直線成曲線 小心黃斑皺褶搗蛋

2019-08-07 11:37 中央社 台北7日電



當視覺變模糊，看東西覺得物體變形、扭曲，可能是眼睛黃斑皺褶症狀。眼科醫師提醒，黃斑部一旦病變，視力馬上會受到影響，當視野扭曲異常，切勿延誤就醫，以免視力嚴重受損。

一名55歲女性，日前就醫時主訴視力模糊，偶爾看直線會出現扭曲，但一開始不以為意，拖了半年，症狀愈來愈明顯才就醫，檢查發現是黃斑皺褶且已經嚴重腫脹。

書田診所眼科主任醫師廖昶斌今天在記者會表示，黃斑部位於視網膜中心部位，主要負責中央視力，是感光功能最敏銳的部位。黃斑部一旦發生病變，視力馬上會受到影響。

常見黃斑部的眼部疾病如老年性黃斑部病變、糖尿病黃斑部水腫、視網膜靜脈阻塞、黃斑部裂孔、黃斑皺褶、視網膜剝離等，都會出現視野模糊、扭曲的症狀。

廖昶斌提到，黃斑皺褶是指黃斑部長了一層薄膜狀的纖維組織，它會阻礙視網膜的感光功能，造成視覺變暗變模糊，也會因拉扯視網膜造成視覺扭曲及變形。

廖昶斌觀察，臨床有些病人拖到視覺嚴重扭曲才來就診，檢查後發現黃斑部已經腫脹得相當厲害，才驚覺事情不妙。嚴重的視網膜拉扯有時會連帶影響視網膜神經受損，造成黃斑部水腫，會大幅影響視力，不應該輕忽。

黃斑皺褶成因，廖昶斌表示，有些病人找的到原因，如有糖尿病、視網膜病變、或因有高度近視、視網膜裂孔或視網膜剝離等，發生黃斑皺褶機率比較高，以中老年人為多。但有些人找不到原因，推測可能與體質有關。

廖昶斌說，嚴重的黃斑皺褶可能引發黃斑部裂孔及視網膜剝離等較嚴重的併發症，黃斑皺褶拖延太久會產生黃斑的嚴重傷害如內部神經纖維化，神經萎縮等，使得黃斑部手術預後較差。當出現視力模糊或影像扭曲的症狀時，應儘速找專科醫師診斷治療。