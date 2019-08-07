PC重度使用者易罹患「板機指」 手術有解

2019-08-07 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



新竹一名設計工程師因長期使用電腦，導致手指無法自由彎曲伸直，由新竹馬偕醫院骨科主任鄭智庭檢查後，發現病患罹患手指屈肌腱狹窄性肌腱鞘炎（俗稱板機指），經手術切除增厚的韌帶減壓，讓手指恢復正常。

一般民眾初期出現板機指症狀，可分為急性與慢性兩類，急性期會有腫、痛、發熱現象，需盡快冰敷休息；慢性期則會導致手指彎曲、伸展不利，或是手掌打開手指會自行彈出，無法自然伸直等現象，此時可多熱敷，或進行超音波、蠟療等復健治療。未改善者，可局部注射類固醇，緩解發炎並消腫，若症狀持續且情況嚴重影響生活，則建議手術治療。

新竹馬偕骨科主任鄭智庭表示，若肌腱沾黏不嚴重可使用超音波導引，以微創方式採用特殊針頭將板機指鬆解、減壓，減少手指肌腱神經血管的傷害。此種手術因傷口僅有針孔大小，可大幅減少疼痛，病患也能恢復良好。反之，如果肌腱沾黏嚴重，或大範圍影響，則建議使用開放式手術減壓，傷口大約一公分，即可達到良好復原效果。

鄭智庭進一步解釋，一般手部肌腱能正常彎曲、伸直，透過環狀結構負責約束肌腱的活動，若使用過度，不斷磨擦導致環狀韌帶纖維化增厚，阻礙到肌腱活動，影響手指彎曲動作，出現板機指的症狀。

他說，板機指早期症狀會有疼痛狀況，部分患者會在掌心遠端皺褶附近摸到隆起物，較嚴重為手指彎曲時，感覺有東西卡住無法伸直，需要較用力才能將手指打開。

患者如無法自主伸直，得用另一隻手扳開拉直則為情況嚴重。一般患者，通常早上剛起床症狀較為嚴重，常需要用另一手協助伸直，不過，在活動後會得到緩解，但休息時間較長後，又容易發生卡住現象。