影／破兩百對新人情定阿里山神木 十月場限量15對登記

2019-08-07 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



阿里山除了日出、雲海、森林和鐵道之外，還有浪漫秘境值得探索。交通部觀光局說，「阿里山神木下婚禮」今年已經邁入第13年，超過兩百對新人在神木之下互許終身，今年也是首次分為兩部曲，除了4月已經舉辦的星光下婚禮，即日起開放限量15對海內外新人報名參加10月場次，報名時間到9月15日止。

觀光局今天舉行「2019阿里山神木下婚禮10月19－20日浪漫登場」記者會，觀光局副局長周廷彰說，阿里山非常有特色，辦婚禮是很浪漫事情，阿里山國家風景區管理處民國96年開始辦婚禮，在神木下被祝福感覺很好，是很難得體驗，這次提出方案是9999，意謂愛情長久，住宿、特色小吃都包含在內。而此次10月場次限量國內九對、國外六對，共15對新人參與。

阿里山國家風景區管理處處長馬惠達說，在神木見證下有兩百多對新人，組成兩百多個幸福美滿的家庭，讓阿里山啟動很多浪案旅程，情人漫步星空下、森林中，會是此生難以忘懷的記憶。

觀光局說，這次阿里山神木下婚禮訂於10月19到20日，在阿里山香林神木平台盛大舉行，即日起開放限量15對海內外新人報名參加，今年特別推行愛情長長9999等方案，除讓新人們參加神木下婚禮外，也能體驗一系列浪漫遊程，如手作團茶、共食創作的情人套餐、手作甜點DIY、鳥籠下午茶體驗等，更有獨具原民特色的鄒族傳統婚禮體驗，讓新人們共創浪漫記憶與滿滿祝福。

此外，觀光局說，阿里山管理處也結合長期合作店家（黑豆桑、阿里山賓館、日興堂喜餅等）規劃豐富的結婚賀禮贈送給新人們，以期新人來到千年神木下許下愛的誓約，攜手相牽與子偕老，也象徵新人間永恆的愛。

另外，觀光局說為營造浪漫阿里山婚拍的氛圍，並透過幸福洋溢的婚紗照分享，宣傳阿里山天然的景觀與魅力，阿里山管理處今年擴大舉辦「在阿里山看見愛」浪漫婚紗攝影比賽。