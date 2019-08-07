市售牙齒美白產品 每6件就1件標示或成分不合格

2019-08-07 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



不少人企盼擁有一口潔白美麗的牙齒，但市售美白藥劑產品每6件就有1件標示或成分不合格。衛福部食藥署稽查市售牙齒美白產品發現，在標示方面，抽查的28件產品中有5件不符規定，不合格率為17.8%；在成分方面，抽查的18件產品中有3件不符規定，不合格率為16.6%。

衛福部食藥署今年1至4月執行「108年度牙齒美白化粧品聯合稽查計畫」，走訪40家化粧品公司或製造廠，以及39家美白牙齒診所、藥粧店、大賣場、藥局等，抽驗牙齒美白化粧品的包裝標示與成分。

衛福部食藥署北區管理中心科長周珮如表示，稽查結果發現，在標示方面，抽查的28件產品中有5件標示不符規定，不合格率為17.8%。不合格產品包括「極淬亮白美齒組」、「速立潔美白潔牙筆」、「FastWhite 齒速白 專業級居家牙齒美白系統」、「亮白微笑牙齒美白組 CP16」，以及尚未在市場流通的「W.WHITE牙齒美白光感凝膠」，違規情節主要為產品標示與原核准內容不符，例如包裝標示的製造廠跟原來被核准的製造廠不同、包裝標示成分與原來被核准的成分不符、國外輸入的產品沒有中文標示等。

周珮如表示，在成分方面，抽驗的18件產品中有3件產品主成分含量與原核准含量不符，不合格率為16.6%。不合格產品包括「極淬亮齒美白筆」、「速立潔美白潔牙筆」以及尚未在市場流通的「W.WHITE牙齒美白光感凝膠」，民眾購買到成分不足的產品可能影響美白效果。

周珮如表示，民眾選購牙齒美白產品前，宜先諮詢專業醫護人員，再至有信用的店家購買。購買時，宜確認包裝有清楚完整的業者聯繫方式，出事才找得到人；另外，國外進口的產品一定要有中文標示，沒有中文標示就不是合法報驗輸入的產品。

台北醫學大學口腔醫學院副教授、雙和醫院牙科部主任黃茂栓表示，牙齒美白藥劑主要透過雙氧水成分為牙齒降低色階，不過市售產品成分濃度不一，且每個人牙齒狀況不同，很難一致建議多高的成分濃度與使用頻率是適當的。