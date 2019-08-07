情人節安全性行為 醫師提醒做好防護措施

2019-08-07 11:58 中央社 台北7日電



今天是七夕情人節，疾管署防疫醫師林詠青提醒，民眾甜蜜放閃時，別因一時「性」起，發生不安全性行為。建議性行為時應「全程」使用保險套，且可彼此提醒做愛滋篩檢。

衛生福利部疾病管制署統計，今年截至7月底，台灣愛滋新增通報感染人數為1105人，是自2012年以來同期最低，其中新通報感染者近7成在15歲至34歲，而近9成的危險因子是不安全性行為。

愛滋病毒的傳染途徑包含不安全性行為、輸血、共用針頭和母嬰垂直傳染等。

林詠青建議，民眾別因情人節一時「性」起，忽略安全性行為重要性，讓自己暴露在感染愛滋病毒與其他性傳染病的風險。也建議曾發生過性行為者，至少要做過一次愛滋篩檢。

發生性行為應全程使用保險套，並依照「撕、捏、套、取、丟」正確步驟使用；且為避免保險套乳化破損，不可使用油性潤滑液（如凡士林、乳液等），應搭配水性潤滑液。

林詠青指出，目前國內還有約16%愛滋感染者不知道自身感染狀態，民眾可多加利用疾管署提供的「在家愛滋自我篩檢服務」，上網預訂就能選擇到鄰近的超商取得試劑，或可透過22個縣市衛生局及8家民間團體所設的419個定點及28台自動服務機取得。

如篩檢結果為陽性，政府提供陪伴就醫的服務，且憑試劑編號至愛滋指定院所確認檢驗將免收就醫部分負擔。

此外，民眾也可前往提供「一站式愛滋匿名快速篩檢服務」的12家醫院（匿名篩檢專區）進行篩檢，只需約20分鐘就可快速得知初步篩檢結果；如為陽性，可立即進行快速確認檢驗，從篩檢到確診不到1小時即可完成，有助早期診斷、早期治療，保護自己及愛人。