影／誰那麼幸運？ 花20元停車費發票中了1千萬元

2019-08-07 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



財政部北區國稅局宜蘭分局今天指出，108年5到6月統一發票開獎了，宜蘭地區分別開出了特別獎1千萬元及200萬元的中獎發票。

宜蘭分局說明，2位幸運兒都是以小額消費即中了特別獎及特獎，其中特別獎1千萬元發票落在宜蘭轉運站停車場-普客二四停車場股分有限公司，這位幸運兒於6月18日將車停放於宜蘭轉運站，僅僅花費了20元。

另外，特獎200萬元則是在宜蘭市全聯實業股份有限公司(即全聯福利中心)宜蘭三清分公司，這位幸運兒於5月19日在該店購買飲品等商品共消費284元。

宜蘭分局提醒，消費購物請記得索取統一發票，就有機會成為下一個幸運者，另該期中獎發票領獎期間自本月（8月）6日至11月5日止，請及時兌領獎金，不要讓財神爺從身邊溜走。

分局表示，幸運中獎的這兩張都是實體發票，並非電子發票，中獎人要自行兌獎，忘了就沒了。

分局表示，財政部於今（108）年1月1日起推行「統一發票兌獎APP」，提供24小時全天候線上兌領載具儲存雲端發票及電子發票證明聯五、六獎中獎獎金撥付至設定帳戶，不僅中獎不漏接、免印花稅且不受代發獎金單位營業時間限制。