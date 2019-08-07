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21歲女暑假打工捐卵賺錢 竟發現罹子宮頸癌

2019-08-07 09:30聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹有位21歲女學生想趁暑假打工賺錢，透過網路搜尋得知捐卵可以獲得9萬9000元的營養費，便到醫學中心評估捐卵，沒想到檢查後竟發現罹患早期子宮頸癌病變，幸好及早發現及早接受治療，經過手術後該名女學生已順利恢復健康，更於近日完成捐卵。

艾微芙國際生殖醫學中心表示，依國健署人工生殖年報統計，2017年共有3萬7849人接受人工生殖治療，其中有2565人使用受贈卵子，透過捐贈者捐出珍貴的卵子，一圓不孕症夫妻的生子夢。艾微芙國際生殖醫學中心每年有上千位捐卵來諮詢評估，合格機率卻不到3成，通常在捐卵前會安排捐贈者進行生殖醫學諮詢，並提供免費的染色體、貧血、肝炎傳染病、遺傳疾病等健康檢查，來確保卵子的品質。

艾微芙國際生殖醫學中心主任醫師楊文瑞指出，依人工生殖法規定，卵子的捐贈者限定年齡為20至40歲，精卵捐贈者必須無償捐贈，但是受贈的夫妻可委請醫療機構提供捐贈者營養費或營養品、必要的檢查費、醫療費、工時損失費及交通費。當捐贈成功後，使得受贈夫妻順利產下寶寶一次，即終身不得再捐贈。

楊文瑞說，一般而言只要在取卵前後多加注意飲食攝取和生活習慣，攝取優質蛋白質、補充足夠的電解質及水分，能改善一些卵巢刺激帶來的不適感，建議多選食高生物價蛋白質，如魚類、肉類、奶類及乳製品、蛋、大豆及其製品對人體有較高的消化吸收率，能提高血液蛋白含量。

另外，可將運動飲料的電解質水及白開水對半稀釋，每天飲用2000ml以上，能有效減緩水腫現象，也可透過富含鉀的香蕉、番茄、新鮮蔬菜和穀類等來補充礦物質。

醫師也呼籲，近年隨著醫療技術的進步，已大大降低捐卵風險以及捐贈前來帶來的不適感，捐贈者須選擇專業的生殖醫療院所，進行完整的檢查可及早發現身體的問題並即時治療，捐卵除了捐贈助人，還能同時守護自己的生育力與健康。

通常在捐卵前會安排捐贈者進行生殖醫學諮詢，並提供免費的染色體、貧血、肝炎傳染病、...
通常在捐卵前會安排捐贈者進行生殖醫學諮詢，並提供免費的染色體、貧血、肝炎傳染病、遺傳疾病等健康檢查，來確保卵子的品質。圖／艾微芙國際生殖醫學中心提供
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夫妻醫師子宮頸癌
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