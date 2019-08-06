心理專家分析：因3種原因而交往的情侶 最容易分手

2019-08-06 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



在這偌大的世界裡，是什麼樣的緣分讓兩個不相識的人走在一起，而又是什麼樣的可能性，讓彼此分離。

最近聽見很多朋友說，他與交往多年的另一半，已經失去了當初喜歡的感覺，漸漸兩人相處出現了狀況，感情也似乎沒有「因愛包容」，讓許多問題浮上檯面，甚至撕破臉的爭吵。

既然我跟你是好友，也不能隨便回答幾句，還是希望朋友可以開心過人生，但後來想想，這些分開的原因及理由，聽起來都有許多的矛盾點，身為局外人的我們，只需要聽聽，把它當成簡單的抱怨即可。

東康乃狄克州立大學的社會心理學教授Madeleine A Fugère就指出，是甚麼讓二人走在一起，最終它是什麼讓兩個人可能分開的原因，她分析以下幾點供大家參考：

被對方的外在吸引，因而相愛

人在接觸時，往往第一印象就是對方的外表，當你覺得對方就算一個小錯誤都可愛時，就證明彼此來電了。但是要發展成長遠的關係，外表卻是最膚淺也最不可靠的，畢竟天底下帥氣、美麗的人一堆，又怎可能用自己的美貌來取悅情感的部分呢。

因為個性的契合，因而相愛

另一種最常見的相愛方式，覺得對方的一切與習慣跟自己非常的相近，臭味相投，就像彼此可以互補的感受。

這樣的情侶相處起來，會比較容易得到彼此的滿足，容易建立起彼此的默契，但唯一的缺點就是，有時候跟自己個性太過相近的人，往往一開始覺得有種默契，久而久之，也會受不了這樣的對方，因為那就是自己也不想面對的事情，就好比說，不想一大早出門就出去買早餐，但對方也不喜歡，最後可能因為類似這樣的小爭吵，就會漸漸失去對彼此的耐心。

因為雙方的條件，因而相愛

感情這件事情，有時真的很難用條件來圈住這段關係，因為除了條件，能綁著彼此的東西，似乎了了無幾，即便有多麽努力想要維持，就會覺得自己空乏了。

如果照著自己想要的標準找愛，甚至找到自己心中看到就會一拍即合的人，是難上加難。對對方的要求過高，有的時候也是一種壓迫，自己如果也是相當的標準，這樣的關係才不會太過於懸殊，彼此關係久了，才會漸漸明白對方的好與不好，還是建議不要用高標準來看待及傷害彼此的關係。