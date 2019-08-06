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林欣榮：花蓮慈院希望成為細胞治療的「台積電」

2019-08-06 21:07聯合報 記者簡浩正╱即時報導

衛福部去年發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，簡稱特管辦法，積極發展細胞治療。花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，開放細胞治療將帶動新一波醫療科技產業起飛，花蓮慈院身為後山醫療重鎮，將擴大與產業界合作，將最新治療帶入東部。

林欣榮說，幹細胞在醫學上主要應用有兩大方向，一是再生醫學，二是癌症免疫治療。今年堪稱幹細胞治療元年，除了癌症免疫細胞治療，幹細胞治療應用包括腦中風、巴金森氏症、脊髓損傷患者的神經修復，還有退化性關節炎及抗衰老等，都將是花蓮慈濟重要的研究項目。

針對特管法公布的治療項目，花蓮慈院針對相關研究已送出計畫申請。花慈自建細胞工廠，不但可為病患量身打造自體細胞治療，周邊血或脂肪的間質幹細胞經體外培養放大，都有機會成為治療藥物，花慈希望未來有能力可以發展「代工」，以成為細胞治療的「台積電」自許。

花慈院內「骨髓幹細胞中心」每年協助配對、移植骨髓幹細胞，20多年來嘉惠海內外逾5000位患者；近年來團隊結合新藥、新科技等技術，讓全球許多神經損傷患者來院求醫，約七成獲得改善。如「間質幹細胞」具再生、分化能力，可運用於組織修復，近年以患者自體幹細胞治療陳舊性腦中風已有三例，其中有患者評估分數大幅進步3.8分，病情穩定開始復健。

專治腦癌、中風、巴金森氏症等，林欣榮認為，癌症、中風或退化性關節炎、抗衰老，這些細胞治療的主要項目都是老化造成的疾病，他認為，年紀大了一定要保持「腦子夠清楚、骨頭夠硬」，年過四十必須靠運動和不斷動腦、維持良好社交減少健康赤字。

他指出，退化性關節炎患者雖可換人工關節，但許多老人因恐懼開刀或身體狀況不適合手術而放棄；花蓮慈院研究臍帶間質幹細胞治療膝關節疾病，期讓退化疾病治療無望的患者、甚至漸凍人獲得一線生機。

林欣榮說，身為後山醫療重鎮，慈濟醫療團隊努力讓重症患者「昏迷的醒過來、躺著的爬起來、不能走的站起來。」 ；花蓮慈院近年成立精準醫學研發中心，擴大與產業界合作，將最新治療帶入東部，希望花東地區的民眾不必捨近求遠、翻山越嶺的到外地求醫，在地就能接受更精準有效的最新治療。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮指出，花蓮慈濟以成為細胞治療的「台積電」自許。記者曾學仁／...
花蓮慈濟醫院院長林欣榮指出，花蓮慈濟以成為細胞治療的「台積電」自許。記者曾學仁／攝影
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幹細胞患者腦中風
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