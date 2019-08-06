撒錢補助大破功！去年11億救國旅 結果三大指標衰退

2019-08-06 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



撒錢補助救國旅破功。交通部觀光局去年四度補助國旅盼救觀光，3到6月「花蓮遊・花蓮加油」2.1億、5到7月「獎勵南灣旅遊」9500萬、9到12月「山海戀」1750萬，11到12月實施「前進宜花東・高屏暖冬遊」8.3億，總計耗費超過11.5億，不過最新調查顯示國人每人旅遊次數、總旅次、旅遊費用都下滑。

觀光局今天公布2018年國人旅遊狀況調查，去年國旅出遊人次為1億7109萬旅次，比2017年負成長6.74％；國人國內旅遊總費用則以3769億元，比前年4021億元負成長6.27％；平均每人旅遊次數為8.09次，比2017年8.7次減少0.61次。僅國人國內旅遊比率91.2％微幅成長0.2個百分點，旅遊整體滿意度增加0.5個百分點、每人每次旅遊平均費用2203元成長0.5％。

觀光局解釋，觀光易受多項因素影響出遊選擇與安排，去年2月花蓮發生芮氏規模6.2級強震，8月超級大豪雨導致南部部分縣市淹水，10月台鐵普悠瑪列車出軌事件等天然災害和意外事件，都影響民眾旅遊選擇。

觀光局進一步指出，下半年又受到大環境經濟疲軟，7月年金改革正式上路，消費者物價指數全年平均上漲等因素，使消費者限縮消費、減少旅遊次數。限縮消費、減少旅遊次數。

反倒是近年因廉價航空盛行、出國機票成本大幅降低，也讓國人出國意願增加，根據調查就顯示，去年我國出國人次達1664.4萬人次，出國旅遊消費總支出則多達8077億，雙雙創下歷史新紀錄。