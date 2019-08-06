親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱利奇馬恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

利奇馬逼近！明恐發海警 未來4天降雨一次看懂

「抖音」是中共的網路間諜？談短片App資安爭議

撒錢補助大破功！去年11億救國旅 結果三大指標衰退

2019-08-06 20:29聯合報 記者侯俐安╱即時報導

撒錢補助救國旅破功。交通部觀光局去年四度補助國旅盼救觀光，3到6月「花蓮遊・花蓮加油」2.1億、5到7月「獎勵南灣旅遊」9500萬、9到12月「山海戀」1750萬，11到12月實施「前進宜花東・高屏暖冬遊」8.3億，總計耗費超過11.5億，不過最新調查顯示國人每人旅遊次數、總旅次、旅遊費用都下滑。

觀光局今天公布2018年國人旅遊狀況調查，去年國旅出遊人次為1億7109萬旅次，比2017年負成長6.74％；國人國內旅遊總費用則以3769億元，比前年4021億元負成長6.27％；平均每人旅遊次數為8.09次，比2017年8.7次減少0.61次。僅國人國內旅遊比率91.2％微幅成長0.2個百分點，旅遊整體滿意度增加0.5個百分點、每人每次旅遊平均費用2203元成長0.5％。

觀光局解釋，觀光易受多項因素影響出遊選擇與安排，去年2月花蓮發生芮氏規模6.2級強震，8月超級大豪雨導致南部部分縣市淹水，10月台鐵普悠瑪列車出軌事件等天然災害和意外事件，都影響民眾旅遊選擇。

觀光局進一步指出，下半年又受到大環境經濟疲軟，7月年金改革正式上路，消費者物價指數全年平均上漲等因素，使消費者限縮消費、減少旅遊次數。限縮消費、減少旅遊次數。

反倒是近年因廉價航空盛行、出國機票成本大幅降低，也讓國人出國意願增加，根據調查就顯示，去年我國出國人次達1664.4萬人次，出國旅遊消費總支出則多達8077億，雙雙創下歷史新紀錄。

另外觀光局調查也顯示，國人選擇或規畫旅遊據點時，以「交通便利」為主要考量因素，其次才是有主題活動、沒去過、品嘗美食等。主要從事遊憩活動以「自然賞景活動」占比66.3％最高，也比去年增加3個百分點。

國旅持續衰退。聯合報系資料照片
國旅持續衰退。聯合報系資料照片
分享

出國廉價航空
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

影／巷弄限速30公里看日本怎麼做 學者：執法是關鍵

2019-08-06 20:49

好市多可以買房還4萬元有找 網直呼「終於不是夢了！」

2019-08-06 20:44

超商飲料抽抽樂10次都89折！他哀怨發文釣出神人傳授秘訣

2019-08-06 19:53

日本「三田製麵所」驚傳撤台 4間店陸續營業至8月底

2019-08-06 18:57

一芳六都評價台南最低？鄉民一針見血曝關鍵

2019-08-06 20:00

觀光局自打臉？說補助國旅有成效 結果反而衰退

2019-08-06 19:37

隨便吃什麼都胖？夏日減肥必吃4種水果 奇異果愈吃愈瘦

2019-08-06 19:33

藥品買太多可轉賣嗎？ 食藥署：不准！

2019-08-06 19:10

影／台灣溫泉水質還原系勝出 日本專家也說讚

2019-08-06 18:27

影／桃機辦音樂會 迎七夕情人節及父親節

2019-08-06 17:32

6萬名從農退休人員及外配福音 明起可保農民職災險

2019-08-06 17:27

減少網路霸凌 iWIN促兒少網安觀念

2019-08-06 17:17

美祿、阿華田到底差在哪？ 網友釣出行家解惑

2019-08-06 17:16

來台觀光外匯收入 連跌3年首度正成長

2019-08-06 17:05

腦部掃描新突破 為音樂醫療背書

2019-08-06 17:04

全身性震動保健法 被動運動抗發炎

2019-08-06 17:02

服用胃酸藥小心 吃多恐造成過敏

2019-08-06 17:01

四大空汙場所須設健康評估員 違規最高罰200萬元

2019-08-06 16:03

影／抗議強制加裝GPS 遊覽車集結包圍交通部

2019-08-06 15:40

三颱共舞！第10號颱風「柯羅莎」生成

2019-08-06 15:28

史上最晚開打 四價公費流感疫苗11月中旬他們先接種

2019-08-06 15:26

在操場遛狗驚見野生靈芝 網友大喊不要吃

2019-08-06 15:12

遊覽車業者抗議裝GPS會被干擾 和交通部達成三共識

2019-08-06 14:58

屏東縣豪雨特報！ 嘉義台南高雄大雨

2019-08-06 14:56

搭捷運拜這9間超靈驗月老 是否脫單就看明天

2019-08-06 14:49

受颱風影響 花蓮空軍基地預演、開放全取消

2019-08-06 14:47

高雄屏東大雷雨即時訊息 持續至下午3時30分

2019-08-06 14:35

虹廬爭議 學者：文資保存應照顧所有人權益

2019-08-06 14:24

列歷史建築 專家解讀王大閎虹廬價值

2019-08-06 14:24

台大醫：兒童聽損補助 有進步空間

2019-08-06 14:20

風速減弱 空汙季不妙

2019-08-06 14:14

公路總局否認監控遊覽車：GPS對車不對人

2019-08-06 14:11

交部鬆綁貨車載重規定 十萬車主受惠

2019-08-06 14:11

影／GPS強制加裝 遊覽車稱被監控 「玩死司機」

2019-08-06 14:10

兒慈協會捐善款助台大 醫：兒醫聽損補助仍有成長空間

2019-08-06 14:06

七月大男嬰染腸病毒併重症 全台已25例

2019-08-06 14:04

交部鬆綁電動三輪機車載送 最高200公斤

2019-08-06 13:55

最快10月！ 全台巷弄降速 40公里降至30公里

2019-08-06 13:49

屏東縣大雷雨即時訊息 持續至下午2時15分

2019-08-06 13:28
看更多

熱門文章

彭啟明：利奇馬颱風侵台機會再增高 周五影響程度最大

2019-08-06 07:34

三颱共舞！第10號颱風「柯羅莎」生成

2019-08-06 15:28

吳德榮：利奇馬有機率成為今年第一個侵台颱風

2019-08-06 07:24

她抽中4.5億元環球旅！為何1年後人生迷茫快崩潰

2019-08-06 10:00

威力彩連45摃 下期頭獎上看18.2億元

2019-08-05 22:03

流場分析圖曝露 「駛流邊緣」是利奇馬登陸關鍵

2019-08-06 14:51

利奇馬逼近！明恐發海警 未來4天降雨一次看懂

2019-08-06 19:31

利奇馬將轉中颱最快明發海警 恐又有颱風上午生成

2019-08-06 08:57

利奇馬最快今晚轉中颱恐成西北颱？ 氣象局回應了

2019-08-06 11:36

最快10月！ 全台巷弄降速 40公里降至30公里

2019-08-06 13:49

該放下了！過了50歲 3件事情不要再糾結

2019-08-05 22:30

天氣熱開冷氣藏危機 久未清洗易故障引火災

2019-08-06 15:39

利奇馬颱風逼近「增強又變胖」 鄭明典：雲系裂兩塊

2019-08-06 13:06

花蓮一天兩起地震 全台最驚險天空步道玻璃破裂暫封閉

2019-08-06 12:25

為讓女友高潮 包莖男忍痛行房 結果小弟弟腫如甜甜圈

2019-08-06 10:45

李慶元指王大閎虹廬哪裡偉大 建築界說話了

2019-08-06 09:44

答錄機一直傳來女聲 冷氣師傅嚇壞迅速收拾工具

2019-08-06 12:24

每日星座運勢／射手做事需圓滑一點 多微笑愛神助

2019-08-06 00:00

美祿、阿華田到底差在哪？ 網友釣出行家解惑

2019-08-06 17:16

利奇馬恐撲台 周四起影響大

2019-08-06 00:03

利奇馬直逼台 周四下午到周五上半天影響最大

2019-08-06 13:56

用鼻貼布拔粉刺好過癮？ 你拔的其實是皮脂管絲

2019-08-06 07:20

受颱風影響 花蓮空軍基地預演、開放全取消

2019-08-06 14:47

徵才資訊寫28k 他領薪時好想哭：最低薪資都沒有

2019-08-06 15:56

噁！蒼蠅、蟑螂飛進病患耳朵 台東這醫生一天內都遇上

2019-08-06 12:04

威力彩頭獎出爐！16.5億幸運兒是你嗎？

2019-08-05 22:00

上午9時19分規模4.9花蓮地震 震度最大5級

2019-08-06 09:25

全台營養師荒 這3縣市平均8000位學童共用1位營養師

2019-08-05 22:56

全台最後一間「通堂拉麵」熄燈！拉麵全部「買1送1」　以後只能去沖繩吃

2019-08-06 11:41

在操場遛狗驚見野生靈芝 網友大喊不要吃

2019-08-06 15:12

鬼月十二生肖如何保平安？命理師教「補財庫」小撇步 錯過這天再等一年

2019-08-06 13:15

【主婦心情】陳慧文／家事一小時

2019-08-06 06:00

史上最晚開打 四價公費流感疫苗11月中旬他們先接種

2019-08-06 15:26

【相處之道】千兔耳／家有和事佬

2019-08-06 06:00

學校營養師大調查 這3縣市最慘1人顧8千學童

2019-08-06 00:50

超商飲料抽抽樂10次都89折！他哀怨發文釣出神人傳授秘訣

2019-08-06 19:53

來台觀光外匯收入 連跌3年首度正成長

2019-08-06 17:05

顧客叮嚀女兒「不讀書就像他」 打工男淚：早餐店上班錯了嗎？

2019-08-06 18:18

可頌塞蟹腳、鋪和牛! 八月堂門市限定新品超狂登場

2019-08-05 23:53

日本「三田製麵所」驚傳撤台 4間店陸續營業至8月底

2019-08-06 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top