好市多可以買房還4萬元有找 網直呼「終於不是夢了！」

2019-08-06 20:44 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友在逛好市多時，發現一款超實用小屋，而且還4萬元有找，讓網友紛紛直呼「買房終於不是夢了！」圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

美式大賣場好市多（Costco）總會賣一些相當浮誇的產品，例如每次推出都造成搶購的「復活節島摩艾石像」，甚至還有超大型的「賭博桌」、「鐵風車」等等稀奇古怪的產品。近日就有一名女網友在爆廢公社上PO文，表示自己到好市多購物時，發現一款超實用小屋，一個人住剛剛好，而且還4萬元台幣有找，讓網友忍不住直呼「買房終於不是夢了！」

原PO在文中貼出一張照片，照片中只見一款灰色小屋，差不多跟一位成人一樣高，門面看起來相當氣派，寬度約233公分、深294公分、高243公分，而且上頭還標價3萬3999元。接著提到，買一棟房子不是問題了，重點是還是「移動式」的。

但其實這款小屋，已經在好市多販售一段時間了，它是一間戶外儲藏室，官網上還強調此產品的特點，包含鋼骨耐用結構、聚乙烯雙層牆面板，並具抗震性等優點。由此可見，這款小屋相當堅固又耐用。不少網友認為這款小屋真的可以住人，甚至還有冷氣師傅表示「我還真的在這種屋內裝過冷氣」。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，有網友搞笑留言「買3個組成三合院」、「小時後真的超想買一個」、「霍爾的移動城堡」。甚至有網友分享自己的經驗「之前就看過有人買，然後放在頂樓出租」。也有網友天馬行空的表示「裝一台冷氣和一張床，再加一台電視類似小包廂」。