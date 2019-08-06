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隨便吃什麼都胖？夏日減肥必吃4種水果 奇異果愈吃愈瘦

2019-08-06 19:33聯合報 記者劉小川╱即時報導

夏日到了，大家最關注的事情，就是如何減肥、怎麼吃才能讓自己不胖，為何總在夏日才會想減肥呢？畢竟秋冬季時，還可以用衣物來遮住自己那些肉肉，但夏天，誰還穿得住這麼多。

要怎麼吃才能讓自己可以，邊吃邊瘦呢？雖然許多人都想過，透過吃蔬菜水果來幫助減肥，但要如何吃，怎麼吃才能讓減肥達到效果。

想要減肥的人，可以選擇以下這些水果：

蘋果

減肥時，大家不會忘記就是「蘋果」。蘋果中含有許多膳食纖維及多種的維生素，內含的果膠除了對降血脂有很大的幫助外，還能促進新陳代謝，當然想要減少脂肪停留在體內的時間，就要靠蘋果來幫助了。蘋果中還含有一種鈣元素，這種物質，還能幫助減少鈉的含量，對於會水腫的人來說，是一大福音。

檸檬

富含維生素C的檸檬，許多人會把它視為美白的聖品。但其實檸檬中含有營養的物質也許多，最主要促進新陳代謝。然而多吃檸檬，不但可以美白，還能瘦身，可說是一舉多得的一種水果，但切記，在吃這種比較酸的水果時，不要空腹。

葡萄柚

葡萄柚是水果中，對減肥非常好的一種。因為葡萄柚的卡路里含量比較低，即便多吃了，也不會影響到瘦身的效果。重點是葡萄柚中的鉀元素含量高，可以減少堆積在下半身的脂肪及水分，對於想要擺脫酪梨型的人，不可以錯過。

奇異果

維生素C也有超多含量的奇異果，也含有豐富的纖維素。當纖維素進入體內的時候，便能加快脂肪的分解速度，而在一定的程度上，想要避免脂肪的堆積，就乖乖地將奇異果吃下吧！

攝取富有維生素C及纖維素的水果，對減肥最有幫助。圖／摘自 pexels
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吃蘋果除了減肥，還能消水腫。圖／摘自 pexels
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夏日裡減肥，吃什麼樣的水果才不會越減越肥？圖／摘自 pexels
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減肥脂肪美白
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