憶聲科技文教基金會醫學健康講座 關心國人腸胃問題

2019-08-06 18:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



憶聲文教基金會特別邀請台北榮總內視鏡中心主任、同時也是陽明大學腦科學研究所教授的盧俊良醫師，於8月31日周六下午於中壢藝術館演講廳，舉行「你又胃食道逆流了嗎？」專題講座。希望透過生動的解說與民眾互動，分享更多關於胃食道逆流的醫學知識，竭誠歡迎民眾到場聆聽。

隨著現代人工作忙碌、作息不正常、飲食西化，越來越多民眾都有胃食道逆流（俗稱「火燒心」）的問題。不僅被稱為頭號文明病，更容易造成患者長期不舒服，嚴重時更會影響學業，工作，生活及社交活動，對生活品質造成相當大的影響。為了喚起民眾的重視、解決民眾的疑惑。

憶聲基金會講座籌備人王惠敏表示，其實許多民眾都可能有類似胃食道逆流的症狀或問題，典型逆流的症狀包括酸倒流、胸骨後灼熱疼痛感，至於非典型的胃食道逆流，則包括了非食道的各式各樣症狀，例如胸痛、喉嚨有異物感、聲音沙啞、咳嗽、氣喘、吞嚥困難、甚至牙齒糜爛。這些症狀不但會造成患者長期不舒服，更會影響生活。

王惠敏表示，胃食道逆流症的成因，可能和國人飲食西化，攝食過多油脂、高熱量的食物，或經常喝茶、喝咖啡、吃甜食，抽菸等有關。因為每個人的耐受性不同，也許有些人感覺身體沒甚麼異常，但是這些問題千萬不能小看，或是一出問題就把胃乳、胃藥當成補品在吃。因為這些可能會對身體造成更大的傷害，並且影響醫生臨床判斷或對於症狀的診療結果。

為了分享正確的醫學知識，讓更多民眾了解關於胃食道逆流的正確就診、檢查、醫學建議與處置治療方式，避免錯誤的偏方或概念以訛傳訛，憶聲文教基金會特別邀請台北榮總內視鏡中心盧俊良主任，以「你又胃食道逆流了嗎？」

除了將深入淺出的分析胃食道逆流的成因、治療方式，並將介紹2019台北榮總內視鏡中心領先全國所引進的無線96小時酸檢測儀，讓民眾瞭解如何可以較舒適的方式，進行食道胃酸偵測，減輕不適感。相關的內容非常豐富，歡迎各界參與聆聽。

憶聲科技文教基金會是憶聲電子集團榮譽董事長彭君平，在集團創立30周年時所成立。透過致力推動科技與人文的結合，進行各項慈善捐助、關懷弱勢團體、資助偏鄉地區教育資源、舉辦有關科技發展、知識交流與人才培訓學術講座、環境保育議題的公益音樂會或親子參訪、田野體驗、健康生活講座…等，希望協助提升國人生活品質、打造更好的科技未來。