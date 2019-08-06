超商飲料抽抽樂10次都89折！他哀怨發文釣出神人傳授秘訣

2019-08-06 19:53 聯合新聞網 綜合報導



夏季推出的飲料抽抽樂活動。 聯合報系資料照 分享 facebook

迎接暑假來臨，進入飲料、冰品的銷售旺季，連鎖超商更推出飲料抽抽樂的活動刺激買氣，不過這相當看運氣的活動總是幾家歡樂幾家愁，有的人就是怎樣都享受不到中大獎這種好康。有名網友說自己抽了至少10次，還是無法擺脫89折命運，他不甘心的上PTT發文，好奇真的有「抽過0元的朋友」嗎？竟意外釣出大票幸運兒。

網友在PTT八卦版的發文充滿哀怨，表示自己到目前為止去小七買飲料時玩抽抽樂，竟然都是89折，連79折或49折都沒中過，「我不是說以前摸彩箱，自己抽的那種喔，是現在螢幕上四格選一格點一下，然後音樂跟小動畫跑完，跑出來的電子抽獎，X的...抽了10次有了吧，根本連79還49折都沒中過，真的有人抽到過0元嗎？」

儘管文章讀起來苦澀，但卻釣出超多人分享戰果，留言處的幸運兒傾巢而出，「有啊 抽中過兩次，第一次是結婚後第一天抽中的」、「昨天晚上剛中啊，店長還要我去得獎榜目測至少35個簽名以上吧？當然指中0元的」、「抽過兩次0元，一次49折路過...」、「抽過4次」、「我抽過，店家說一天大概一個而已」、「我上月底出去玩，一天中2次」。

值得一提的是，之前就有不少神人網友分享偷吃步妙招，稱「用手機app抽到59折跟79折的機率比較高」、「app先抽0或49，然後到現場買，結完帳可以店內先抽，折扣不好就說等一下，請店員刷你在app抽的折扣數」。