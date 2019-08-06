珍煮丹迷喝起來！8/31前5款飲料享折扣、父親節享88折
夏天是手搖飲熱賣的季節，台灣知名手搖飲品牌「珍煮丹」特選5款人氣飲品，整個8月 (到8/31前)都享夏季消暑優惠價，父親節來店購買手搖飲料單筆消費享88折，手搖飲控快筆記手刀衝啦！
本次珍煮丹「珍夏嚴選」折扣活動，共有5款人氣手搖飲買大杯享好康價，分別是：黑糖仙草鮮奶大杯 59元（原價70元）、黑糖冬瓜檸檬大杯39元（原價45元）、黑糖檸檬愛玉大杯 49元（原價55元）、黑糖紅茶豆漿大杯59元（原價70元）、黑糖烏龍豆漿大杯 59元（原價70元)，整個8月份都有折扣優惠。而在8/8日父親節的當天，來門市購買手搖飲，單筆消費享88折優惠（不含特價品），喜歡喝珍煮丹的手搖飲控，可以趁機喝一波，詳細資訊可上珍煮丹官方粉絲團查詢。
哪裡喝
珍煮丹門市8/1～8/31特價活動
黑糖仙草鮮奶L杯59(原價70)
黑糖冬瓜檸檬L杯39(原價45)
黑糖檸檬愛玉L杯49(原價55)
黑糖紅茶豆漿L杯59(原價70)
黑糖烏龍豆漿L杯59(原價70)
活動僅限來店購買，不含微風atré門市、高雄漢神巨蛋店
父親節優惠活動
8/8 父親節當天來店單筆消費可享88折優惠，特價品除外
以上活動內容或售價如有調整，以門市現場實際公佈為準
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