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翻案！個人申請若同級分者過多 須依單科成績再篩一次

2019-08-06 17:58聯合報 記者章凱閎╱即時報導

大學招生委員會聯合會今天召開常務委員會，決議明年個人申請入學管道，若有科系同級分人數大增，導致一階通過篩選人次過多，應依照科系參採的考科，依次篩選，且篩選順序須在簡章校系分則中列明。舉例來說，若一科系只看「英文＋數學」2科總分，發生同級分超額篩選時，必須就「英文」或「數學」單科成績，再篩一次。

招聯會表示，今年大學個人申請2092系組中，有數十個系組在第一階段發生同分超額篩選狀況，例如清大電機工程系乙組只看「英＋數」二科級分，原擬招40人，結果一階同分超額篩選出506人，是招生名額的12.65倍；陽明大學醫學系A組原擬招35人，也是同分超額323人，達9.22倍。

不過，招聯會日前早已定調，若發生同分超額篩選，研擬增加「3科總和」作為同分超額比序。也就是說，原本只採計1至2科學測成績的科系，若同級分通過篩選的人次太多，必須增加採計科目，以「3科總和」級分再篩選一次。

但有家長團體批評此作法，認為有些科系只採1至2科成績，就是想讓考生減低考試壓力；但招聯會新增要看「3科總和」，等於是變相要考生加考科目，徒增考生壓力。招聯會今天也翻案，推出全新作法。

招聯會執行秘書戴念華表示，明年個人申請入學管道，若有科系發生同分超額篩選狀況，必須依照這科系參採的考科，依次篩選，且篩選順序須在簡章校系分則中列明。舉例來說，若一科系是看「英文＋數學」2科總分，未來發生同級分超額篩選時，科系必須要依「英文」或「數學」單科成績，再篩一次；單科篩選順序也須在簡章列明。

但此作法，恐怕無法解決熱門校系超額篩選困境。以如清大電機工程系乙組來說，一階只看「英＋數」2科級分，結果超額篩選出的506人，全為「英＋數」30滿級分者；或是台大醫學系看「英＋數＋國＋自」4科，原預期招50人，結果超額篩選的221人也是4科拿60滿級分者，就算新制依單科成績再篩一次，也會是無效篩選。

對此，戴念華表示，熱門科系只能「依照個案溝通」，以清大電機系來說，招聯會將與該科系進一步討論，是否調整個人申請篩選科系，避免再次引發社會議論。

大學招生委員會聯合會今天決議明年個人申請入學管道，若有科系同級分人數大增，導致一...
大學招生委員會聯合會今天決議明年個人申請入學管道，若有科系同級分人數大增，導致一階通過篩選人次過多，應依照科系參採的考科，依次篩選，且篩選順序須在簡章校系分則中列明。報系資料照
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清大滿級分台大
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