影／桃機辦音樂會 迎七夕情人節及父親節

2019-08-06 17:32 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



七夕情人節及父親節將屆，桃園機場公司6日在第1航廈入境大廳舉辦Live Band音樂會，邀請歌手現場演唱浪漫樂曲，讓情人節前後出入境的旅客留下歡樂回憶。桃園機場公司總經理林祥生提醒大家，別忘了跟爸爸說聲父親節快樂。

這場名為「甜蜜桃機 歌聲傳情」的Live Band音樂會6日下午2時在第1航廈入境大廳登場，當時正值入境旅客高峰時段，旅客聞聲而至，駐足聆聽浪漫歌聲。桃園機場公司總經理林祥生在現場祝福所有的旅客及機場工作人員佳節愉快；活動現場透過網路全程直播，讓無法到場的網友共享甜蜜。

主辦單位在現場架設粉紅滿溢的愛心花牆，供旅客打卡留念。林祥生總經理分送應景的玫瑰花與巧克力。

林祥生總經理表示，桃園機場搭乘紅眼班機的旅客數量逐步增加，為了服務這些旅客，桃機破天荒將於6日深夜首次在跨夜時段舉辦音樂會，讓搭乘紅眼航班旅客也能感受深夜音樂會的氛圍。

桃園機場公司指出，還有2場音樂會分別於6日深夜23時30分至7日凌晨0時30分，以及8日上午11時至12時在第1航廈出境大廳舉辦。

桃機表示，為了讓旅客聽到自己最喜愛的歌曲，機場公司官方FB粉絲團於活動前1周開放網友點歌，由專業歌手Brandon、美女歌手Marinda搭配樂團，Live演唱網友指定最高票的「告白氣球」、「Right here waiting」、「我的心裡只有你沒有他」等歌曲，活動現場也將開放旅客點唱各國經典金曲，專業歌手可以台、英、中、日、韓語演唱，2場演唱會時間會在第1航廈出入境的旅客，千萬別錯過精彩演出。