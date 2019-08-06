6萬名從農退休人員及外配福音 明起可保農民職災險

2019-08-06 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



為保障實際從農者的職業安全及經濟補償，農委會修法擴大農民職業災害保險加保對象範圍，明日起，已領取相關社會保險老年給付的退休人員，或實際從事農業工作的國人外籍配偶、陸籍配偶，皆可以全民健康保險第三類被保險人身分申請參加農民職災保險，估計將有超過6萬人受益。

農委會去年11月1日起試行辦理農民職災保險，並以農民健康保險被保險人為加保對象。截至今年7月31日止，已有18.8萬人加保農民職災保險，加保率達17%。但農民職災保險推動試辦期間，部分已領取其他社會保險老年給付而無法再參加農保的農民，雖有實際從事農業工作事實，但未能納入農民職災保險的保障範圍。

基於照顧實際從農者的職業安全，農委會修正「農民職業災害保險試辦辦法」及「實際從事農業工作者申請參加全民健康保險認定標準及資格審查辦法」相關規定，將實際從農的健保第三類被保險人，即包括已領取相關社會保險老年給付的退休人員，或外國人、無國籍人、台灣地區無戶籍國民、大陸地區人民、香港或澳門居民等國人配偶，皆納入農民職災保險加保對象範圍，擴大農民職災保險承保受益者。

農委會說明，無論是以農保被保險人身分，或以健保第3類被保險人身分申請參加農民職災保險，每個月皆只要繳交保險費15元，便能獲得保障。若在田間從農發生意外傷害，有傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付及喪葬津貼4項給付保障。