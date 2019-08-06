國內、國際聯程 免費託運行李最高30公斤

2019-08-06 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



部分離島民眾不熟悉機票購買規定，導致國內線轉乘國際線時遭收取行李費用，交通部民用航空局表示，民眾只要購買「聯程票」，即可享有相關優惠，且上限不只部分不知情民眾所稱之23公斤，經濟艙最高可達30公斤。

由於澎湖民眾一直希望搭乘飛機時，能享有類似台東縣民一樣的行李託運優惠，交通部長林佳龍上月至澎湖參訪時，允諾澎湖縣民可享有免費託運行李之優惠。但近日有民眾不熟悉規定，遭民航業者收取費用，質疑交通部跳票。民航局今天澄清強調，相關優惠已經實施，交通部絕未跳票。

民航局表示，林佳龍當天於澎湖的發言是原則性的宣示，事後隨行幕僚與民航局官員立即針對技術性細節，向媒體補充說明，亦即只要民眾搭乘同一公司或同一集團（如立榮與長榮、華信與華航）之航班，或購買聯程票，即可享有相關優惠，此一優惠內容，與全台民眾相同。

目前國內各航線轉乘國際線，不同業者規定略有不同，但只要是同一公司或同集團公司，旅客購買與國內線同日或前、後一日之國際線機票，國內線部分，均可提供與國際線相同額度之免費行李託運。

如是不同公司、不同集團，旅客只要開立聯程機票（即國內線與國際線票號相同之機票），且轉乘時間在24小時以內，搭乘國內線航班時，亦可享有與國際線相同之免費行李託運額度。

民航局提醒旅客，各家航空公司所提供之國際線免費行李託運額度不盡相同，航空公司均有公布於官網中，民眾搭機前，可先洽航空公司確認額度，以確保權益。

交通部表示，林部長在此案態度與民航局一致，並已要求民航局，應確實督促各家民航業者落實相關優惠措施。