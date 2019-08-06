來台觀光外匯收入 連跌3年首度正成長

2019-08-06 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



來台觀光外匯連續3年下跌，去年首度正成長。本報系資料照片 分享 facebook

來台觀光外匯連續3年下跌，去年首度正成長。交通部今天發布2018年「來台旅客消費及動向調查」，去年來台旅次達到1106萬6707人次，來台觀光外匯收入為137.05億美元，較前年增加11.29％，其中受訪旅客在台平均每人每日消費為191.7美元，也比前年增加6.83％。

來台旅客連續4年站上千萬人次大關，不過從2015年以來旅客人數與在台消費金額並未同步成長，2015年到2017年雖然旅客人次連年成長，觀光外匯卻創下連續3年衰退紀錄。不過，根據觀光局今天公布的最新調查顯示，去年觀光外匯首度出現正成長。

交通部觀光局為了解來台旅客動機，從去年1月1日到12月31日在桃園機場、高雄機場、松山機場、台中機場，調查入境的外籍與華僑旅客，有效調查7225人。

調查結果顯示來台旅客為1106.7萬人次，比前年增加3.05％；來台旅客平均停留夜宿6.46業，增加0.07業；來台旅客平均每人每日消費191.7美元，增加6.83％。

觀光外匯收入137.05億美元，增加11.29％；來台旅客平均每人消費1238美元，增加7.93％；來台旅客整體滿意度97％、3年來台重遊比率41％，與前一年相當。

調查分析7個主要市場，以日本旅客在台消費力最高，大陸旅客次之，其後依序是香澳、韓國、新南向18國、美國、歐洲。若以購物費來看，第一名仍是大陸旅客，平均每人每日消費105.31美元，接續才是港澳、新南向18國、韓國旅客、日本旅客。

受訪旅客主要遊覽的景點為夜市、台北101、西門町、九份、中正紀念堂、故宮博物院，夜市又以士林夜市最多、饒河夜市次之。

如果遊覽景點中只能選一個喜歡的景點，則以墾丁國家公園最受旅客喜愛，其次依序為九份、日月潭、太魯閣、阿里山、平溪、野柳及淡水等。

旅客受訪主要縣市則依序是台北市、新北市、南投縣、高雄市、花蓮縣、屏東縣、嘉義縣、台中市。活動以購物最多，其次是逛夜市、參觀古蹟、參觀展覽、遊湖等。