減少網路霸凌 iWIN促兒少網安觀念

2019-08-06 17:17 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



圖說：，iWIN邀各界建立「iWIN處理網路霸凌標準及流程」，將資源更有效的投注在真正需要幫助的被霸凌者。(Photo by pixabay) 分享 facebook 「若女兒裸照被同學上傳網路，你會怎麼處理？」iWIN網路內容防護機構執行長黃益豐6日於2019兒少網路安全年會致詞時，以接獲投訴的案件為例，點出兒少在網路世界遭受的霸凌案件和家長的處境，並推廣網路素養「心」運動，重新建立兒少上網觀念。

不了解兒童上網行為

黃益豐開場以三問詢問在場家長：你家中是否有小孩且未滿18歲？小孩是否一天上網平均超過一小時？是否了解小孩逛過哪些網站？在場的舉手者甚少，顯示了解小孩上網行為的少之又少。而根據iWIN受理民眾申訴網路內容案件資料顯示，年接獲的申訴超過9千件，且以媒介性交易廣告、裸露色情、暴力血腥為主。

「請救救我的女兒…」黃益豐透露，iWIN於去年某天傍晚接獲申訴電話，電話那頭的母親聽起來非常無助、不知所措，拼湊真相後發現，她的15歲女兒在畢旅時，晚上洗澡卻被同學拉開浴簾拍照，不料竟變成難以收拾的噩夢，因為畢旅結束後，一張張裸照傳到賴群組，女兒被當笑柄長達半年後母親才知道。

促業者通報流程

黃益豐表示，該名母親以為只要照片刪除就沒事了，但他坦言：「任何東西一旦上傳網路，要徹底刪除非常難。」他強調，這不只是私密照外流的問題，更是網路霸凌，且不只涉及刪除照片，同時要顧慮孩子的感受，以及孩子與周圍朋友的關係。黃益豐說，這只是2年多來眾多申訴案件的其中之一。

為此，iWIN在107年與各界建立「iWIN處理網路霸凌標準及流程」，將霸凌和一般網友吵架建立分辨標準，將資源更有效的投注在真正需要幫助的被霸凌者。此外，iWIN也與刑事警察局合作，訂定兒童及少年性剝削防制條例第8條規定所要求的網路平台業者通報流程，輔導業者遵循新修法令，以落實通報機制。

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