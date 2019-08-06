腦部掃描新突破 為音樂醫療背書

2019-08-06 17:04 台灣醒報 記者周楷翔╱台北報導



圖說：音樂治療示意圖。（Photo by 網路截圖） 分享 facebook

醫學上的「音樂治療」是利用音樂的特性，讓有心理疾病的病患可以好轉。然而過去療程的進行，依靠病人即時告訴治療師感受，在治療上存在許多誤差，無人可以確定音樂治療真的有需要，如今，科學家們找到了一種方法證明音樂治療的效用。

根據《佛蒙特州公共廣播》報導，音樂治療有很多種類：治療師或者在與病人交談的時候，播放著可以放鬆的音樂，讓患者的情緒放鬆；或者是讓病人試著以樂器製作音樂，這種療程對於那些有語言障礙的患者特別有效。其中一種療程稱作：「音樂意象導引」，其目的在讓醫病之間對話更加流暢，治療師播放音樂讓患者一邊聆聽想像圖像。

據《今日醫療新聞》報導，透過「超高掃瞄」（hyperscanning）的新技術，科學家可以同時觀察互動者的腦部活動——透過讓病人和治療師一起戴上腦波觀測器，療程中腦部細微的變化都會被記錄下來。參與研究計劃的科學家表示：「透過這個技術觀察到病患和治療師的腦部活動，可以讓能夠治療焦慮、憂鬱、自閉症和失智症的音樂治療更加有嚴謹科學的支持。」

雖然此次研究成果只是個案，但負責的科學家表示，這次的突破將是相關領域相當重要的里程碑，未來需要更多的科學研究證明發現的有效性。

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