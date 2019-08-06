全身性震動保健法 被動運動抗發炎

2019-08-06 17:02 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



站在機器上進行被動運動，就能對抗發炎反應！全身性震動（WBV）是一種約10年前開始流行的被動運動形態。奧古斯塔大學的醫學院與牙醫學院研究人員近期研究發現，全身性震動（WBV）能減輕老鼠發炎反應並改善代謝狀況。

進行全身性震動的人必須站在一個以每秒1到10毫米的幅度震動15到70赫茲的平台，是一種輕度神經肌肉阻力訓練法。研究人員對這項運動進行研究，發現該運動對健康有不少益處，其中包括改善肌肉性能、骨密度、力量、平衡、減少身體脂肪、協助血糖控制等等，這次則針對其對發炎與代謝反應的影響進行研究。

根據《每日醫學新聞》報導，研究人員使用患有第二類型糖尿病的標準老鼠模型，這些老鼠的基因被改造，導致牠們缺乏瘦素，造成肥胖、胰島素阻抗、糖尿病等風險。研究人員將雄性老鼠分成兩組，有6隻老鼠的那組進行基因改造，3隻老鼠的另一組則當控制組進行實驗。

這些老鼠每天以30赫茲的頻率，3毫米的幅度進行全身性震動20分鐘，持續4個禮拜，結束後研究人員收集並觀察這些老鼠的脂肪組織。研究人員也透過類似實驗分析老鼠的微生物組成。

根據《Medical Xpress》報導，實驗結果顯示，經過全身性震動後，腸道內與發炎反應息息相關的另枝菌屬（Alistipes）數量增加了17倍。另枝菌屬的作用是提高短鏈脂肪酸水平（降低腸道炎症的化合物），該菌屬數量過低可能導致克隆氏症或發炎性腸道疾病。

另外，實驗結果顯示，不管是對正常老鼠或患第二類型糖尿病的老鼠，全身性震動均能讓牠們體內M2巨噬細胞（一種能避免發炎反應的免疫細胞）增加，同時也能增加抗發炎細胞激素的分泌。雖然研究人員仍不確定造成這樣結果的原因為何，但目前做出的結論是，全身性震動能減輕發炎反應並改善代謝狀況。

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