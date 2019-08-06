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服用胃酸藥小心 吃多恐造成過敏

2019-08-06 17:01台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

胃酸藥並非「腸胃道保護者」，吃多恐傷身。(photo by NIAID on F...
胃酸藥並非「腸胃道保護者」，吃多恐傷身。(photo by NIAID on Flickr)
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治胃酸的藥可能導致過敏！近期研究將治胃酸的處方藥與過敏做了連結，雖然由於實驗設計的問題，無法確切證明該處方藥會導致過敏，但研究結果顯示，服用氫離子幫浦阻斷劑（PPIs）等治胃酸的處方藥者，事後需服用抗過敏藥物的機率高出了2到3倍。因此，服用治胃酸的處方藥該適量。

根據《每日醫學新聞》報導，胃食道逆流（當胃酸從腸胃中回流到食道）等與胃酸相關的疾病困擾著許多人，醫生為減輕患者痛苦會開出氫離子幫浦阻斷劑等藥物讓胃酸不再那樣倉狂。

但胃酸對人體至關重要，胃酸內有可以在人體進行蛋白質更進一步加工之前，分解蛋白質幫助消化的酶類。除此之外，胃酸也能保護消化系統，不被細菌或其他造成疾病的因子侵入。因此，透過藥物減少胃酸分泌，可能會讓造成過敏的物質毫不受阻地進入腸道，如此一來便可能導致或加劇過敏現象。

根據《Medical Xpress》報導，最新研究從奧地利社會保險機構取得資料，分析那些曾經拿過治胃酸相關處方藥者與拿抗過敏處方藥者之間的關聯性，結果發現，拿過胃酸相關處方藥者比起沒拿過者，之後會需要抗過敏處方藥的機率高出了2到3倍。

首席研究員艾瑞卡警告，胃酸藥並非「腸胃道保護者」，若非有必要儘量不要服用，醫生也該儘量確保病患服用該藥物的時間愈短愈好。

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