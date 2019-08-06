心靈捕手高職版 大明高中兩學生從記過生變榜首

2019-08-06 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



要是在高職被記了4支大過，還能考上大學嗎？台中市大明高中汽車科學生張紹銘就有這樣的求學歷程，而且在今年的統測指考放榜，考上汽車修護的第二志願、屏東科技大學車輛工程系，而情節比他輕微些的同學曾宇辰，被記了3支警告，也和他一樣考上同一科系，兩人分居中投考區動力機械群的私校學生第一、二名。

除了家長，最高興的該是兩人導師王泗華，因為若沒有他在3年裡一直守在兩人身邊，不停的督促，兩人都可能沒有今天的好成績。

張紹銘說，他因為喜歡打籃球而經常蹺課，前後累計被計了4支大過。王泗華老師因此經常責備他，但「始終沒有放棄我」他也因此從高二起逐步想要「唸下去」也靠著一些好表現，漸漸把過抵銷。而曾宇辰則因請假沒有請好還嗆班上的管理幹部，而先後被記了3支警告，但他也一樣感謝老師不斷的叮嚀，讓他最終能把心放在課業上。

王泗華說，班上有44個學生，少1個學生還有43個，但每位學生在家裡都是父母心中的唯一。因此，他常常抱著家長想替孩子找好老師的心態要求自己，自己就能從那個方向去面對小孩。

而且，因為關心學生，自然能懂得每位學生的脾氣、個性，知道他們在想些什麼以及專長是什麼。