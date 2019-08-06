四大空汙場所須設健康評估員 違規最高罰200萬元

2019-08-06 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



環保署今天公告修正「空氣汙染防制專責單位或人員設置及管理辦法」，名稱並修正為「空氣汙染防制專責單位或專責人員設置及管理辦法」，未來有排放空汙之虞的公私場所，新增設置健康風險評估專責人員的規定，落實空汙防制及健康風險預防與管理工作，保障國人健康。

空保處長蔡孟裕表示，第一波優先納管的公私場所為鋼鐵、水泥、電力及石化業，緩衝期到110年8月1日，屆期若仍未設置健康風險評估專員，將開罰20萬至200萬元。

環保署表示，因應去年8月1日修正空汙法規定，經中央主管機關指定公告排放有害空氣汙染物的公私場所，應設置健康風險評估專責人員。

辦法修正重點包括，新增健康風險評估專責人員的設置規定及其應從事的業務內容，以及與現行空汙專責人員或其他類（水、廢、毒）專責人員互相兼任的規定；強化專責人員設置及代理制度，並明定禁止的行為及業者的管理責任；明確處罰業者及專責人員的要件，使專責人員的管理制度更完善。