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美祿、阿華田到底差在哪？ 網友釣出行家解惑

2019-08-06 17:16聯合新聞網 綜合報導

日前一名網友在PTT上詢問網友「美祿和阿華田到底差在哪？」，PO文一出立刻引發網...
日前一名網友在PTT上詢問網友「美祿和阿華田到底差在哪？」，PO文一出立刻引發網友熱議，甚至釣出達人解惑。圖擷自美祿官網阿華田官網
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美祿和阿華田是不少大人小孩都愛喝的可可飲品，甚至有些人從小喝到大。近日就有網友在PTT上PO文，表示美祿跟阿華田的味道都很相似，喝不出來兩者的差異，因此好奇詢問網友「這兩種到底差在哪？」PO文一出，立刻引來網友熱議，還釣出行家出面解惑。

原PO在文中表示，因為肚子痛想喝點熱的，因此提到美祿跟阿華田這兩款可可飲品，看起來都很健康，上面都寫著有添加麥芽還有維生素等營養成份，至於味道則喝不太出兩者之間的差異，都是巧克力麥芽口味，還指出知道有「美祿恐龍」這種調配方式，但是卻沒有「阿華田恐龍」，也知道知名手搖飲料店「50嵐」有賣阿華田，但沒有賣美祿。讓他不禁好奇的想問網友「這兩種可可飲品之間到底差別在哪，大家比較喜歡哪一種？」

網友看到PO文後，紛紛留言表示「都是快樂的泉源」、「不知道欸，反正都喜歡」、「味道完全不一樣」。甚至有內行網友指出，阿華田是瑞士人發明的，美祿是澳洲人發明的，接著分析「阿華田不知道是麥芽味比較重，還是奶味比較重，因為超過10年沒喝，但是美祿是可可味比較重」。也有網友分享特殊吃法「我都乾吃，像是在沙漠」、「美祿的巧克力磚看起來很像眼影，但很好吃」。

PTT可可巧克力
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