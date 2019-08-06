影／抗議強制加裝GPS 遊覽車集結包圍交通部
因為不滿政府強制要求遊覽車司機加裝全球衛星定位系統（GPS），藉此監控遊覽車動態行蹤，是否違規、超速，以及駕駛是否超時工作等，若駕駛拔掉，可開罰9千到9萬元。全國交通運輸業產業工會、新北市遊覽車駕駛員職業工會，今(6)日動員80輛遊覽車包圍交通部，呼籲停止用GPS監控，並將主導權歸還給公司，現場也出動近250名警力，維持秩序。
蝶戀花事件後，交通部規定遊覽車須加裝GPS，遊覽車司機劉宏紳表示，加裝GPS的確能掌握駕駛是否有超時狀況，但是GPS是透過衛星訊號傳輸，會受到訊號、氣候、地形影響，導致常常會出現異常警告，公路總局便通知公司要求駕駛說明，涉嚴重違規者更會被要求當場停車拍照存證，這樣的情況每天在各地發生，嚴重影響駕駛開車安全。另一名駕駛王仁澤也認為，NCC委員會也不承認GPS精準度是100分，起初GPS是讓公司管理車隊用的，不是讓政府用來監控的！
上午的抗議從上午9點半開始，接近11點的時候，交通部派出公路總局運輸組組長劉育麟出來接受陳情書，不過卻遭新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長李式嘉打槍，認為層級不夠沒有發言權，要求交通部改派人接見。劉育麟表示，遊覽車司機的心聲他們都有聽到，針對工會的訴求，在維護消費者安全的前提下，將會審慎評估，但需要再給他們一點時間，不料現場噓聲一片，最後李式嘉在立委陪同下，進入交通部與相關單位會談。
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