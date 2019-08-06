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影／抗議強制加裝GPS 遊覽車集結包圍交通部

2019-08-06 15:40聯合報 記者潘姣琪 ╱即時報導

因為不滿政府強制要求遊覽車司機加裝全球衛星定位系統（GPS），藉此監控遊覽車動態行蹤，是否違規、超速，以及駕駛是否超時工作等，若駕駛拔掉，可開罰9千到9萬元。全國交通運輸業產業工會、新北市遊覽車駕駛員職業工會，今(6)日動員80輛遊覽車包圍交通部，呼籲停止用GPS監控，並將主導權歸還給公司，現場也出動近250名警力，維持秩序。

蝶戀花事件後，交通部規定遊覽車須加裝GPS，遊覽車司機劉宏紳表示，加裝GPS的確能掌握駕駛是否有超時狀況，但是GPS是透過衛星訊號傳輸，會受到訊號、氣候、地形影響，導致常常會出現異常警告，公路總局便通知公司要求駕駛說明，涉嚴重違規者更會被要求當場停車拍照存證，這樣的情況每天在各地發生，嚴重影響駕駛開車安全。另一名駕駛王仁澤也認為，NCC委員會也不承認GPS精準度是100分，起初GPS是讓公司管理車隊用的，不是讓政府用來監控的！

上午的抗議從上午9點半開始，接近11點的時候，交通部派出公路總局運輸組組長劉育麟出來接受陳情書，不過卻遭新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長李式嘉打槍，認為層級不夠沒有發言權，要求交通部改派人接見。劉育麟表示，遊覽車司機的心聲他們都有聽到，針對工會的訴求，在維護消費者安全的前提下，將會審慎評估，但需要再給他們一點時間，不料現場噓聲一片，最後李式嘉在立委陪同下，進入交通部與相關單位會談。

全國交通運輸業產業工會與新北市遊覽車駕駛員職業工會上午動員遊覽車到交通部抗議，反...
全國交通運輸業產業工會與新北市遊覽車駕駛員職業工會上午動員遊覽車到交通部抗議，反對政府強制遊覽車加裝GPS。記者謝育炘／攝影
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