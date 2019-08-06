親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱利奇馬恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

籃球／告別台灣SBL 富邦確定加盟ABL

史上最晚開打 四價公費流感疫苗11月中旬他們先接種

2019-08-06 15:26聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

世界衛生組織今年流感疫苗選株公告時間延後一個月，全球流感疫苗供應與今年國內公費流感疫苗開打時間雙雙延後。四價公費流感疫苗接種時程今出爐，今年接種日為11月15日，號稱史上最晚開打，接種對象更採分批接種，國小至高中學生及醫事人員優先接種，65歲以上長者及學齡前幼兒於12月8日起開打，其他公費對象則須等到109年元旦。

今年公費流感疫苗順應全球流感疫苗供應及使用趨勢，全面採用四價流感疫苗，我國今年已提早一個月採購600萬劑四價的公費流感疫苗，但根據廠商預計交貨時間推算，11月中旬開始供貨。為此，疾管署於今年6月召開衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組聯席會議。

10月1日是許多民眾記憶中開打公費流感疫苗的日子，但自去年因流感疫苗供貨延遲，打破11年傳統，日期調整為10月15日，今年再次將開打時程延期至11月15日。疾管署副署長莊人祥表示，由於貨量無法一口氣供應公費對象全面接種，今年度公費流感疫苗由學生及醫事人員高傳播族群優先接種。2009至2010年H1N1大流行，也曾採取過分批接。

不少民眾不解為何不是重症、死亡風險較高的65歲以上長者優先接種。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP)召集人李秉穎解釋，在疫苗供應無法滿足全部對象同時開打的狀況下，最應考量如何阻斷社區大流行，進而降低高危險族群感染風險減少其併發重症或死亡。

李秉穎進一步說明，學生在學校集體活動，相互傳染，帶著病毒回家，將流感傳染給家人，家人在社區活動又將流感帶進社區，造成65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險對象中鏢。從傳染源頭開始阻斷，就能有效保護重症高風險族群。2009至2010年H1N1大流行時，也是採優先接種高傳播族群。

今年公費流感疫苗晚一至兩個月開打，民眾人心慌慌，擔心因此爆發大流行，但李秉穎強調，接種疫苗不是防治流感唯一辦法，全民的危機意識及防疫觀念更重要，呼籲醫護人員面對疑似流感患者，應積極治療、隔離，學校落實停班停課，民眾落實手部衛生及咳嗽禮節，就能降低感染的風險。

四價公費流感疫苗接種時程今出爐，今年接種日為11月15日，號稱史上最晚開打，接種...
四價公費流感疫苗接種時程今出爐，今年接種日為11月15日，號稱史上最晚開打，接種對象更採分批接種，國小至高中學生及醫事人員優先接種。聯合報系資料照
分享

流感疫苗傳染病
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

三颱共舞！第10號颱風「柯羅莎」生成

2019-08-06 15:28

四大空汙場所須設健康評估員 違規最高罰200萬元

2019-08-06 16:03

遊覽車業者抗議裝GPS會被干擾 和交通部達成三共識

2019-08-06 14:58

影／利奇馬颱風來勢洶洶 石門水庫預放水

2019-08-06 15:40

影／抗議強制加裝GPS 遊覽車集結包圍交通部

2019-08-06 15:40

在操場遛狗驚見野生靈芝 網友大喊不要吃

2019-08-06 15:12

屏東縣豪雨特報！ 嘉義台南高雄大雨

2019-08-06 14:56

搭捷運拜這9間超靈驗月老 是否脫單就看明天

2019-08-06 14:49

受颱風影響 花蓮空軍基地預演、開放全取消

2019-08-06 14:47

高雄屏東大雷雨即時訊息 持續至下午3時30分

2019-08-06 14:35

虹廬爭議 學者：文資保存應照顧所有人權益

2019-08-06 14:24

列歷史建築 專家解讀王大閎虹廬價值

2019-08-06 14:24

台大醫：兒童聽損補助 有進步空間

2019-08-06 14:20

風速減弱 空汙季不妙

2019-08-06 14:14

公路總局否認監控遊覽車：GPS對車不對人

2019-08-06 14:11

交部鬆綁貨車載重規定 十萬車主受惠

2019-08-06 14:11

影／GPS強制加裝 遊覽車稱被監控 「玩死司機」

2019-08-06 14:10

兒慈協會捐善款助台大 醫：兒醫聽損補助仍有成長空間

2019-08-06 14:06

七月大男嬰染腸病毒併重症 全台已25例

2019-08-06 14:04

交部鬆綁電動三輪機車載送 最高200公斤

2019-08-06 13:55

最快10月！ 全台巷弄降速 40公里降至30公里

2019-08-06 13:49

屏東縣大雷雨即時訊息 持續至下午2時15分

2019-08-06 13:28

影／籃網傷人 打籃球蓋火鍋手指竟遭割傷縫26針

2019-08-06 12:49

花蓮一天兩起地震 全台最驚險天空步道玻璃破裂暫封閉

2019-08-06 12:25

男大生玩3對3肚子劇痛送醫 原來是這個問題夏天別輕忽

2019-08-06 12:24

花蓮五天八起有感地震 氣象局：不排除規模五以上地震

2019-08-06 12:13

噁！蒼蠅、蟑螂飛進病患耳朵 台東這醫生一天內都遇上

2019-08-06 12:04

捕鼠高手黑翅鳶母鳥餵食幼鳥 生態情景吸引鳥友追逐

2019-08-06 11:28

農委會衛福部修法 務農外配即日起可申請農職災保險

2019-08-06 11:24

88風災大規模崩塌省思 水保局公布34處最危險潛勢區

2019-08-06 11:19

蟑螂闖入耳朵恐傷耳膜 醫師呼籲室內保持乾淨

2019-08-06 11:14

遊覽車不滿加裝GPS被監控 學者：這是世界趨勢

2019-08-06 11:09

下半年空品狀況如何？ 環保署這樣分析

2019-08-06 10:56

蝶戀花後裝GPS隨時回報反被干擾 遊覽車至交通部抗議

2019-08-06 10:51

為讓女友高潮 包莖男忍痛行房 結果小弟弟腫如甜甜圈

2019-08-06 10:45

國際元素周期表年 美劇團來台演居禮夫人音樂劇

2019-08-06 10:41

影／夏天陽光和手機螢幕藍光會傷眼 醫師教護眼法

2019-08-06 10:40

她抽中4.5億元環球旅！為何1年後人生迷茫快崩潰

2019-08-06 10:00

都更、文資保存總對立？ 專家：關鍵在這

2019-08-06 09:46
看更多

熱門文章

彭啟明：利奇馬颱風侵台機會再增高 周五影響程度最大

2019-08-06 07:34

吳德榮：利奇馬有機率成為今年第一個侵台颱風

2019-08-06 07:24

三颱共舞？颱風柯羅莎最快明生成 氣象局：對台無影響

2019-08-05 17:56

她抽中4.5億元環球旅！為何1年後人生迷茫快崩潰

2019-08-06 10:00

威力彩第108062期開獎 頭獎上看16.5億元

2019-08-05 21:04

威力彩連45摃 下期頭獎上看18.2億元

2019-08-05 22:03

用變頻冷氣卻沒省到電 節能專家點出小細節

2019-08-05 18:14

三颱共舞！第10號颱風「柯羅莎」生成

2019-08-06 15:28

流場分析圖曝露 「駛流邊緣」是利奇馬登陸關鍵

2019-08-06 14:51

利奇馬將轉中颱最快明發海警 恐又有颱風上午生成

2019-08-06 08:57

台鐵區間車疑因勾斷高壓電纜 停駛平交道警方交管

2019-08-05 20:13

該放下了！過了50歲 3件事情不要再糾結

2019-08-05 22:30

為讓女友高潮 包莖男忍痛行房 結果小弟弟腫如甜甜圈

2019-08-06 10:45

利奇馬颱風逼近「增強又變胖」 鄭明典：雲系裂兩塊

2019-08-06 13:06

花蓮一天兩起地震 全台最驚險天空步道玻璃破裂暫封閉

2019-08-06 12:25

利奇馬最快今晚轉中颱恐成西北颱？ 氣象局回應了

2019-08-06 11:36

李慶元指王大閎虹廬哪裡偉大 建築界說話了

2019-08-06 09:44

答錄機一直傳來女聲 冷氣師傅嚇壞迅速收拾工具

2019-08-06 12:24

每日星座運勢／射手做事需圓滑一點 多微笑愛神助

2019-08-06 00:00

利奇馬恐撲台 周四起影響大

2019-08-06 00:03

農委會下半年砸30億 農地農用每公頃可獲1萬元

2019-08-05 19:36

最快10月！ 全台巷弄降速 40公里降至30公里

2019-08-06 13:49

用鼻貼布拔粉刺好過癮？ 你拔的其實是皮脂管絲

2019-08-06 07:20

威力彩頭獎出爐！16.5億幸運兒是你嗎？

2019-08-05 22:00

上午9時19分規模4.9花蓮地震 震度最大5級

2019-08-06 09:25

國旅補助加碼小琉球綠島蘭嶼 第二波方案下周出爐

2019-08-05 18:13

男女大不同 研究：爸爸帶小孩更幸福、媽媽更憂鬱

2019-08-05 16:39

唱歌高音唱不上 就醫檢查竟是肺腺癌末期

2019-08-05 17:33

全台營養師荒 這3縣市平均8000位學童共用1位營養師

2019-08-05 22:56

噁！蒼蠅、蟑螂飛進病患耳朵 台東這醫生一天內都遇上

2019-08-06 12:04

在操場遛狗驚見野生靈芝 網友大喊不要吃

2019-08-06 15:12

【主婦心情】陳慧文／家事一小時

2019-08-06 06:00

「梨形女孩」的「2好3不」遮臀部穿搭術！A字裙一穿上 秒瘦5公斤

2019-08-05 18:53

學校營養師大調查 這3縣市最慘1人顧8千學童

2019-08-06 00:50

全台最後一間「通堂拉麵」熄燈！拉麵全部「買1送1」　以後只能去沖繩吃

2019-08-06 11:41

【相處之道】千兔耳／家有和事佬

2019-08-06 06:00

影╱登革熱疫情北上？桃園今出現首例本土登革熱

2019-08-05 17:36

利奇馬直逼台 周四下午到周五上半天影響最大

2019-08-06 13:56

芋頭系列只有這裡喝的到！美國功夫茶101店開幕 限定飲品買1送1

2019-08-05 17:10

受颱風影響 花蓮空軍基地預演、開放全取消

2019-08-06 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top