史上最晚開打 四價公費流感疫苗11月中旬他們先接種

2019-08-06 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



世界衛生組織今年流感疫苗選株公告時間延後一個月，全球流感疫苗供應與今年國內公費流感疫苗開打時間雙雙延後。四價公費流感疫苗接種時程今出爐，今年接種日為11月15日，號稱史上最晚開打，接種對象更採分批接種，國小至高中學生及醫事人員優先接種，65歲以上長者及學齡前幼兒於12月8日起開打，其他公費對象則須等到109年元旦。

今年公費流感疫苗順應全球流感疫苗供應及使用趨勢，全面採用四價流感疫苗，我國今年已提早一個月採購600萬劑四價的公費流感疫苗，但根據廠商預計交貨時間推算，11月中旬開始供貨。為此，疾管署於今年6月召開衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組聯席會議。

10月1日是許多民眾記憶中開打公費流感疫苗的日子，但自去年因流感疫苗供貨延遲，打破11年傳統，日期調整為10月15日，今年再次將開打時程延期至11月15日。疾管署副署長莊人祥表示，由於貨量無法一口氣供應公費對象全面接種，今年度公費流感疫苗由學生及醫事人員高傳播族群優先接種。2009至2010年H1N1大流行，也曾採取過分批接。

不少民眾不解為何不是重症、死亡風險較高的65歲以上長者優先接種。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP)召集人李秉穎解釋，在疫苗供應無法滿足全部對象同時開打的狀況下，最應考量如何阻斷社區大流行，進而降低高危險族群感染風險減少其併發重症或死亡。

李秉穎進一步說明，學生在學校集體活動，相互傳染，帶著病毒回家，將流感傳染給家人，家人在社區活動又將流感帶進社區，造成65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險對象中鏢。從傳染源頭開始阻斷，就能有效保護重症高風險族群。2009至2010年H1N1大流行時，也是採優先接種高傳播族群。