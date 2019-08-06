台灣首見除痛機器人 雷射治療新趨勢

2019-08-06 15:26 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



據研究統計50~60%的國人曾有肩頸酸痛以及腰背痛的經驗，業者看準現代人飽受肩頸僵硬、腰背疼痛的困擾，由義大利引進知名高能量雷射儀器商ASA所研發的除痛機器人，利用全方位機械手臂搭配AI雷射雙波掃描系統，可大範圍精準掃除疼痛，修復受損組織、快速疼痛緩解。

歐美臨床實驗證實，第一次治療即可感受到炎症、水腫和疼痛的改善，經一半療程，疼痛感已減輕50%以上，臨床滿意度高達九成。

高能量雷射治療在國外已經風行十餘年，由於屬於非侵入性治療，過程無痛、且效果立即顯著，使其逐漸取代傳統療法如：熱敷、電療、低能量雷射、震波、PRP（生長因子增生療法），成為疼痛治療的新選擇。

徐偉群物理治療師表示，目前國內已引進的「喜樂雷射」是使用脈衝式高能量雷射，增加微循環協助細胞修復，對於急慢性的肌肉關節疼痛治療效果佳，而除痛機器人除了擁有雙波長外，更適用於大範圍的部位如腰背肩頸，省時快速。樂力適院長許逸群也分享，有位因抱小孩閃到腰的媽媽，痛得無法正常走路，上門求診，使用除痛機器人針對疼痛點及腰側雷射照射約10~15分鐘，原本走路動作都會疼痛的狀況，立即減緩，相較於傳統治療約要1~2周才能見效，省時許多。

高能量雷射在歐洲是許多奧運選手指定使用的治療方式。目前台灣常見的疼痛治療，在療程後須避免劇烈運動，但高能量雷射則可以讓運動員持續接受訓練或上場比賽。旅外女籃球員王維琳因比賽時肌肉拉傷，經過疼痛機器人的療程後，拉傷情況大幅改善，縮短修復期，不僅更快速恢復場上表現，也降低帶傷上場可能造成二次傷害的風險。

對於不宜開刀的年長者或還在發育階段的小朋友，高能量雷射治療的溫和非侵入，更是一大福音，許逸群院長分享，一名9歲的小弟弟因腳骨折，術後關節僵直沾黏，本來膝蓋一碰就痛，三次治療後，關節僵硬大幅改善。也從坐輪椅進步到能使用助行器行走，大幅度的進度讓媽媽十分欣喜。但在治療時有刺青區域、裝有心臟調節器的患者以及孕婦等都須經由專業醫師評估。